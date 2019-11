De danske fodboldkvinder skal møde Georgien i Viborg, og holdet er pisket til at vinde, fastslår landstræner.

Danmarks fodboldkvinder kommer til at slås med Italien om førstepladsen i EM-kvalifikationsgruppe B.

Det vurderer landstræner Lars Søndergaard, som derfor kræver en sejr hjemme over Georgien tirsdag aften i Viborg.

Det er kun nummer et samt de tre bedste toere på tværs af grupperne, der kvalificerer sig direkte til EM i England.

De seks øvrige toere skal spille playoffkampe om at komme med til slutrunden i sommeren 2021.

- Vi skal have tre point på tavlen. Vi spiller på hjemmebane, og vi skal vinde kampen.

- Selve turneringen er jo bygget sådan op, at i og med kun etteren går direkte videre, så er vi hele tiden under pres, siger Søndergaard.

Danmark har vundet de første fire gruppekampe over Malta, Israel, Bosnien og Georgien med en samlet målscore på 15-0.

Men Søndergaard regner med, at Danmark også skal vinde de næste fire kampe for at være i spil til førstepladsen.

Ubesejrede Italien, som lige nu fører gruppen med fem sejre, venter nemlig i de sidste to gruppekampe i juni og september 2020.

- Vi vil helt ærligt gerne undgå playoffkampene og kvalificere os direkte, og det indebærer, at vi skal vinde næsten alle kampe.

- Italien, som er seedet etter i vores gruppe, har også vundet alt. Vi har godt nok et bedre målregnskab, men hvis vi skal spille med om førstepladsen, så skal vi vinde alle kampene inden kampene mod Italien.

- Det bliver de afgørende kampe, og det er selvfølgelig et pres, vi har på os, siger Søndergaard.

Siden i torsdags har den danske trup været samlet i Viborg, og mandag blev de sidste detaljer finpudset inden Georgien-kampen.

- Vi arbejder meget med, at vi skal kunne styre de her kampe, uanset om det er hjemme eller ude.

- Vi vil gerne spille en god kamp. Det skal være en kamp, hvor vi kontrollerer det fra start til slut, hvor vi spiller med tempo, og hvor vi viser nogle af de ting, vi gerne vil vise. Og vi vil gerne score nogle mål.

- Det primære er altid at vinde kampene. Men vi vil gerne spille underholdende og teknisk god fodbold med højt tempo. Det håber jeg, at vi kan vise, siger landstræneren.

Danmark vandt 2-0 i det seneste indbyrdes opgør mod georgierne i Tblisi 8. oktober.

Kampen mellem Danmark og Georgien fløjtes i gang tirsdag klokken 18.

/ritzau/