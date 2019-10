Coleen Rooney giver ikke meget for de advokater, Rebekah Vardy har hyret.

»Coleens holdning er 'bare kom an'. Hun har beviserne. De er der allesammen.«

Sådan siger en af fodboldkonens veninder til Daily Mail i kølvandet på det drama, der lige nu udspiller sig mellem Coleen Rooney og Rebekah Vardy.

Førstnævnte har anklaget Vardy for at lække personlige og private historier til pressen. Anklagerne blev præsenteret i et langt skriv på Twitter, og Vardy har efterfølgende nægtet, at det skulle være hende. Hun forklarer det med, at flere har haft adgang til hendes Instagram-konto.

FILE PHOTO: Rebekah Vardy, wife of English footballer Jamie Vardy, attends the Third Place Play Off at the World Cup at St Petersburg Stadium, St Petersburg, Russia, July 14, 2018. REUTERS/Dylan Martinez/File Photo Foto: Dylan Martinez Vis mere FILE PHOTO: Rebekah Vardy, wife of English footballer Jamie Vardy, attends the Third Place Play Off at the World Cup at St Petersburg Stadium, St Petersburg, Russia, July 14, 2018. REUTERS/Dylan Martinez/File Photo Foto: Dylan Martinez

Hun har derfor hyret både advokater og IT-eksperter. Derudover har hun truet med at sagsøge.

Men det rører tilsyneladende ikke Coleen Rooney, der er gift med fodboldstjernen Wayne Rooney.

»Coleens beviser er skudsikre, og hun står ved alt. Hvis Rebekah vil sagsøge, skal hun være så velkommen. Coleen tager kampen op, og beviserne er der. Hvis det ender i retten, er det ikke ideelt, men Coleen tager den gerne hele vejen,« lyder det til Daily Mail.

Efter anklagerne valgte Rebekah Vardy at afbryde en ferie i Dubai for at komme hjem og tage sig af sagen, som har berørt hende dybt, har hun tidligere fortalt.

Blandt andet fordi hun er højgravid, og en af hendes veninder har på tv kritiseret Coleen Rooney for at komme ud med anklagerne offentligt.

»Vi har en gravid kvinde her (Rebekah Vardy red.), som ikke bør udsættes for dette niveau af misbrug. Hun vælger at sætte en gravid kvinde under så meget stress. Vi ved ikke, hvem der har ret. Vi er nødt til at vise medfølelse. Vi har en gravid kvinde, der modtager dødstrusler, og folk siger, at hendes ufødte barn skal dø,« sagde veninden, Nicola McLean.

Fredag tog Rebekah Vardy, der er gift med Jamie Vardy, selv bladet fra munden. For hvis ikke hun gjorde det, ville alle tro, hun var skyldig, fortalte hun.

»Jeg troede, at hun var min ven. Jeg sagde til hende: 'Du har fuldstændigt udslettet mig i fuld offentlighed og hængt mig til tørre. Hele verden hader mig',« sagde hun om Coleen Rooneys anklager.