Der er nok mange, der drømmer om livet som kone til en feteret fodboldstjerne med alt, hvad der hører til af penge, dejlige ferier og billeder i bladene.

Men der findes også en mørk bagside.

Den indebærer blandt andet affærer med holdkammeraternes koner samt tilsvininger fra fans, fortæller en tidligere fodboldkone nu.

»Det kan være anderledes nu, men i mine dage som fodboldkone var klubberne meget incestuøse. Der er spillere fra hele landet og verden, som kun bruger tid sammen med mennesker fra klubben – og det fører til mange klub-affærer.«

Vis dette opslag på Instagram The Beach Bunny A very Happy Easter in the sunshine ! #Easter #easterweekend Et opslag delt af Lizzie Cundy (@lizziecundy) den 20. Apr, 2019 kl. 11.33 PDT

»Jeg kender til fodboldspillere, der har haft affærer med andre spilleres koner. Heldigvis har jeg formået at slippe for det. Men det er nedslående, hvor meget af det der sker,« siger Lizzie Cundy, der var gift med den tidligere Chelsea- og Tottenham-spiller Jason Cundy fra 1994 til 2012, til The Sun.

Der har før været historier fremme om, at John Terry gjorde sin daværende Chelsea-holdkammerat Wayne Bridges kone gravid.

Og det er ifølge Lizzie Cundy altså ikke en engangsting.

Men der er også flere bagsider af det glamourøse liv. Ifølge bloggen The Secret WAG, som er skrevet af en hemmelig spillerkone, lever man et liv i frygt for, hvorvidt manden nu er utro – og et evigt pres for at holde sig smuk og slank for fodboldspillerne, som får masser af tilbud.

Vis dette opslag på Instagram Early morning workout ! Weights today ! I’m trying to copy the amazing @nelliemcfitness . Needing to get fit for a very important reason #gym #workout #early #morning Et opslag delt af Lizzie Cundy (@lizziecundy) den 2. Apr, 2019 kl. 1.44 PDT

Og for Lizzie Cundy var det også hårdt at skulle indstille sig fuldstændig efter sin eksmands planer – og samtidig stå til indtægt for hans valg.

Det blev til sidst for meget for Lizzie Cundy, som i 2012 blev skilt fra sin mand, Jason Cundy, som hun har to børn med.

»Da Jason skiftede fra Chelsea til Tottenham, blev jeg spyttet på af en fan, og jeg var nødt til at have politieskorte gennem stadion. De sang og kaldte mig udskud. Min lille søn var med mig, men han kunne heldigvis ikke forstå det grimme sprog,« siger Lizzie Cundy og slutter af.

»På overfladen ser folk flotte huse, svømmebassiner og designertøj, men medmindre du er lykkelig i dit hjem, er det ikke det værd. Hvis jeg havde en datter, ville jeg ikke ønske, at hun skulle finde sammen med en fodboldspiller. Der er trods alt en grund til, at skilsmisseraten er så høj i fodboldens verden.«