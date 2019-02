Ifølge Jesper Thygesen har Alexander Zorniger været "aggressiv og diktatorisk" i sin trænerstil.

Alexander Zorniger er fortid som cheftræner i Brøndby IF, som mandag stoppede samarbejdet med tyskeren.

Det er et resultat af mangel på resultater kombineret med en aggressiv ledelsesstil, mener TV3 Sports fodboldkommentator Jesper Thygesen.

- Du er nødt til at opbygge noget kredit i den måde, du leder på over tid, for at have noget kredit i de tider, hvor spillet ikke fungerer. Det har han ikke gjort. Han har til tider været ganske usympatisk, siger han.

- Han har slidt så meget på omgivelserne ved at være så aggressiv og så diktatorisk i sin tilgang, lyder det fra kommentatoren.

Siden Zorniger tog over som cheftræner i 2016, har han skabt en spillestil med pres og en vanvittig løbestil, man ikke før har set i dansk fodbold, mener Thygesen.

Men siden sommer har truppen ikke fungeret som et sammenhængende hold. Det kan blandt andet skyldes, at udskiftningen af spillere har haft en for stor indvirkning på holdet.

I sommer forlod nøglespillerne Frederik Rønnow, Teemu Pukki og Christian Nørgaard holdet.

- Der er kæmpe forskel på holdet før og efter sommer. Det er både deres udtryk, men det har også noget at gøre med, at man ikke har kunnet erstatte de tre spillere (Rønnow, Pukki og Nørgaard, red.).

- Siden midten af efteråret har det bare været en lang turbulent tid for klubben og for os, der har kigget på det udefra.

- Vi har gået og ventet på, hvornår det her (fyringen, red.) skete. Så nu må der andre kræfter til. Nu har han gjort sit, siger Thygesen.

/ritzau/