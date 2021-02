Mens de fleste danskere stadig bliver hjemme, ser så få personer som muligt og varmer sig i kulden over udsigten til et vaccinestik mod coronavirus, er situationen anderledes i Fodbold-Danmark.

Flere klubber har påbegyndt vintertræningen – eksempelvis i Køge Boldklub, hvor man trodser myndighedernes direkte anbefalinger og mandag genoptager træningen for børn og unge.

»Vi kommer til at overholde alle de coronarestriktioner, som vi er underlagt,« siger sportschef i klubben Martin Jensen til B.T.

I en udførlig mail til forældre og medlemmer af klubben, som B.T. er i besiddelse af, lister sportschefen de mange tiltag op, som fodboldklubben bliver nødt til at sætte i værk, før fodbolden kan rulle igen.

Det er meget svært ikke at stimle sammen i en klump, hvor man lige pludselig bryder forsamlingsforbuddet

Først og fremmest har klubben lovgivningen på sin side – så længe grupperne maks. består af fem personer – men også de lave smittetal, vaccineprogrammet og faren for de unges mentale helbred ved at være for meget alene bliver brugt som argumenter.

»Der er ikke kommet nogen negative reaktioner fra forældrene, og vi synes som sagt, at smittetallet er på et niveau nu, hvor vi igen kan starte træningen op,« siger Martin Jensen.

At træningen befinder sig i en form for gråzone, illustrerer DBU's protokoller og anbefalinger tydeligt.

Her fremgår det, at det er op til bestyrelsen i hver enkelt klub, at fodboldaktiviteterne kan igangsættes – hvis klubben altså er tryg ved aktiviteterne og overholder alle restriktioner.

Det flugter langtfra med statsminister Mette Frederiksens (S) klare appel om, at man skal blive hjemme og ses med så få personer som muligt.

Og i DBU's protokol står også samme budskab klart og tydeligt:

»Vi videregiver myndighedernes kraftige appel til, at man bliver hjemme og ses med så få personer som muligt.«

Forvirringen har da også spredt sig til Christiansborg.

Da B.T. første gang ringer til Socialdemokratiets idrætsordfører, Malte Larsen, og spørger, om det er en god idé, at klubberne begynder fodboldtræningen nu, er svaret klart.

Han mener, at man bør udvise samfundssind og blive hjemme. Fodboldklubberne skal med andre ord tænke sig om en ekstra gang, før de vælger at genoptage træningen.

Da idrætsordføreren få minutter efter ringer B.T. op igen, er holdningen en noget anden.

Socialdemokratiets idrætsordfører, Malte Larsen. Vis mere Socialdemokratiets idrætsordfører, Malte Larsen.

»Man kan godt være fire spillere og en træner til træning, hvis man holder afstand. Det er også godt for børnene at komme ud og få noget frisk luft,« siger Malte Larsen til B.T.

Han understreger, at der ikke er nogen lov mod at starte op igen, men at der ikke skal meget til, før myndighederne bliver nødt til at gribe ind.

»Der er ikke noget galt i det rent formelt, men man skal huske på, at det er meget svært ikke at stimle sammen i en klump, hvor man lige pludselig bryder forsamlingsforbuddet og er seks-syv personer samlet.«

Det forsøger Køge Boldklub at undgå med en række klare regler, der blandt andet forbyder forældre at være i nærheden af træningsbanerne. Samtidig opfordres både spillere, trænere og ledere til at blive testet for corona, inden de møder op – det er dog ikke et krav.