80 millioner pund svarende til over 712 millioner kroner. Så meget kræver Cardiff City for den afdøde fodboldspiller Emiliano Sala.

Argentinske Sala omkom i et tragisk flystyrt i januar 2019, da han var på vej fra franske Nantes til walisiske Cardiff, hvor han netop havde skrevet under på en kontrakt med den daværende Premier League-klub.

Han nåede dog ikke en eneste kamp for Cardiff, da privatflyet styrtede ned undervejs.

Salas manglende tilstedeværelse resulterede i en nedrykning fra Premier League, færre penge fra tv-rettigheder, reklamer og sponsorater.

Foto: Stephane Mahe

I hvert fald ifølge Cardiff selv, der i den nye bog 'The Truth – The Killing of Emiliano Sala' kræver 80 millioner pund i kompensation fra Nantes. Det skriver The Sun.

Cardiff holder Nantes ansvarlig for Salas død, da agenten Willie McKay handlede på den franske klubs vegne og var medarrangør af den flytur, som skulle få fatale konsekvenser.

Også sikkerhedsorganisatoren på flyturen, Dean Henderson, arrangerede flyturen, og han er efterfølgende blevet idømt 18 måneders fængsel, ifølge Sky Sports.

Dean Henderson kunne ikke selv flyve, da han var på ferie i Paris med sin kone, og han bad derfor David Ibbotson om at flyve turen.

Foto: LOIC VENANCE

Men det viste sig, at Ibbotson ikke havde et kommercielt pilotcertifikat eller en kvalifikation til at flyve om natten. Hans rating – hvilket er en uddannelse, man tager for at kunne flyve specifikke fly – til at flyve den enmotorede Piper Malibu var derudover udløbet.

Liget af den 59-årige pilot er aldrig blevet fundet.

Emiliano Sala blev dengang Cardiffs dyreste spiller til dato. Han kostede omkring 130 millioner kroner.

Angriberen skulle sikre Cardiff overlevelse i Premier League, men den walisiske klub klarede sig lige præcis ikke og rykkede derfor ned i den næstbedste engelske række.