En kæmpe tragedie har ramt den colombianske fodboldklub Tigres.

For efter lørdagens 2-3-nederlag til Atletico FC blev klubbens præsident, Edgar Páez Cortés, skudt og dræbt på vej hjem fra stadion.

Det meddeler Tigres i en officiel udtalelse.

»Tigres-familien er i dyb sorg efter den triste nyhed. Edgar Páez Cortés var en passioneret fodboldfan og en eksemplarisk leder. Hans dedikation til at udvikle klubben og fodbolden i vores region har sat et dybt aftryk på alle, der lærte ham at kende,« lyder det blandt andet ifølge ESPN.

Klubpræsidenten var på vej hjem lørdag aften, da han pludselig blev skudt i hovedstaden, Bogotá.

Skudepisoden skete for øjnene af to af Edgar Páez Cortés' familiemedlemmer, hvoraf datteren var den ene af dem.

Cortés blev efterfølgende hastet til hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde.

Årsagen til drabet kendes endnu ikke. Politiet efterforsker stadig sagen, lyder det ifølge lokale medier.