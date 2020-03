Masker og fodbold.

To ting, man normalt ikke forbinder med hinanden. Ikke desto mindre var det synet søndag, da de brasilianske fodboldhold Gremio og Sao Luiz mødtes.

Her protesterede Gremio-spillerne over, at det sydamerikanske fodboldforbund ikke har suspenderet de kommende ugers fodboldkampe på grund af udbruddet af coronavirus.

Ved spillerpræsentationen inden kampen stillede Gremio-spillerne sig således op på række iført masker.

Spillerne tog maskerne af umiddelbart inden kampen - men sendte inden opgøret en protest mod de aktuelle kampe i Sydamerika. Foto: DIEGO VARA Vis mere Spillerne tog maskerne af umiddelbart inden kampen - men sendte inden opgøret en protest mod de aktuelle kampe i Sydamerika. Foto: DIEGO VARA

»Spillernes protest med masker viser vores holdning om, at mesterskabet skal suspenderes. Liv bør veje tungere,« forklarede Gremios fodbolddirektør, Paulo Luz, ifølge Reuters.

Sydamerika valgte at fortsætte med at afvikle fodboldkampe - dog uden tilskuere ved stations.

Søndag aften meddelte det brasilianske fodboldforbund så, at pokalturneringen samt delstatsmesterskaberne bliver suspenderet - blandt andet på grund af protesten fra Gremio.

Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside.

'Vi ved, at vi har et ansvar i bekæmpelsen mod udbruddet af COVID-19 i Brasilien', lyder det.

Meldingen er, at samtlige kampe er suspenderet på ubestemt tid.

En lang række fodboldrækker i Europa - herunder Danmark, Tyskland, Spanien og Italien - er blevet suspenderet på grund af coronavirus.

Det samme har gjort sig gældende med kampe i Champions League og Europe League.