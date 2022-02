27. april 2014. Du husker formentlig ikke, hvad der skete den dag for snart otte år siden. Men det gør indbyggerne i den ukrainske by Lugansk tæt på grænsen til Rusland.

I hvert fald fodboldtilhængerne i byen.

For det er indtil videre sidste gang, at byens stolte fodboldhold, Zorya, spillede på hjemmebane – med Joakim Mæhles nuværende holdkammerat Ruslan Malinovskiy som matchvinder for Zorya.

Siden er klubben flyttet 400 kilometer vestpå til byen Zaporizjzja på grund af Ukraine-konflikten, hvor tusinder har mistet livet, og endnu flere har mistet deres hjem.

Luhansk er som hovedsæde i den selvudnævnte og prorussiske folkerepublik af samme navn en af konfliktens centrale byer.

»Alle savner deres hjem, og alle håber, at situationen løser sig, så vi kan komme hjem en skønne dag,« fortæller Pavlo Popenko til B.T.

Han er presseansvarlig for Zorya Lugansk, der i disse dage er på træningslejr i Tyrkiet, hvor danske OB byder op til dans lørdag.

Selv har han flyttet sin nærmeste familie med vestpå, men han har stadig familiemedlemmer boende hjemme i Lugansk. Flere spillere står i samme situation, selvom der kun er få lokale spillere tilbage på holdet i forhold til før konflikten.

»Og de fleste af vores fans bor stadig i Lugansk, hvor de har deres arbejde. De har ikke råd til at flytte,« fortæller Pavlo Popenko, der tror, at alle i Lugansk glæder sig til den dag, Zorya igen kan spille foran hjemmepublikummet.

De 400 kilometer, klubben er flyttet, svarer til, at FCK skulle spille deres kampe i Berlin.

Zoryas spillere jubler over en scoring mod norske Bodø/Glimt i Europa Conference League i denne sæson. Foto: VALENTYN OGIRENKO

Turen mellem Lugansk og Zaporizjzja kunne før konfliktens udbrud klares i bil på fire timer. I dag tager den minimum 11 timer på grund af militære checkpoints.

»Livet fortsætter, og det samme gør fodboldverdenen,« fortsætter Pavlo Popenko, der helst ikke vil gå ind i det politiske.

»Det var en svær tid, da vi flyttede, fordi vi værdsætter vores hjem og har stor respekt for alle, der støtter os. Livet er anderledes nu.«

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, som befinder sig i Ukraine, fortæller, at klubbens skæbne er den samme som mange ukraineres.

»Det er et eksempel på, hvad der er sket for millioner af ukrainere. Klubber som Zorya kunne kun fortsætte ved at flygte,« forklarer han.

»De deler skæbne med mange ukrainere, der må starte et nyt sted og savner det, de kommer fra. De har gjort det af nød,« fortsætter Jakob Illeborg.

I Zaporizjzja har klubben lejet alle de nødvendige faciliteter, det kræver for at drive en fodboldklub på topniveau.

For trods de massive udfordringer klubben har været sat over for, er det lige, hvad den er. En topklub.

En reklameskærm i Lugansk med teksten »Lev og blomstr, elskede republik« og den selvudnævnte, ikkeanerkendte folkerepubliks flag i baggrunden. Foto: Ulf Mauder

Siden flytningen er klubben ikke sluttet uden for top fem i den bedste ukrainske række. I Europa har Zorya spillet mod mægtige Manchester United og vundet over klubber som Leicester, Athletic Bilbao og Hertha Berlin.

Tilbage i 1972 blev klubben den første fra provinsen, der vandt det sovjetiske mesterskab.

I Zaporizjzja er alt nyt for Pavlo Popenko og resten af klubben.

»Men vi har gode faciliteter og spiller på et godt stadion. Fodboldfans i hele Ukraine holder med os, og folk hjemme i Lugansk følger os på afstand,« forklarer han.

Hen over sommeren 2014, få måneder efter klubbens flytning, blev klubbens stadion i Lugansk ramt af granater, der ødelagde den ene tribune og banen.

Det er nu blevet repareret, fortæller Pavlo Popenko.

»Men ingen ved, hvornår vi kan flytte hjem. Da vi flyttede i 2014, sagde vi, at vi ville være hjemme om et eller to år. Nu er der gået otte,« siger han.

B.T.s Jakob Illeborg forklarer den situation, klubben stod i.

»Valget stod mellem at flytte hele klubben eller underkaste sig det nye styre – og det ville være miserable forhold for en seriøs klub. Det er en bizar situation.«

»Og mange har accepteret, at de måske aldrig kommer hjem,« siger Jakob Illeborg.

Mod alle odds kæmper Zorya med i toppen af ukrainsk fodbold, men klubben vil tage det næste skridt. Den vil udfordre mastodonterne fra Dynamo Kiev og Shakhtar Donetsk. Sidstnævnte er i øvrigt også fordrevet fra hjemstavnen.

I første omgang gælder det dog OB lørdag i tyrkiske Belek i danskernes sidste træningskamp, inden Superligaens forårssæson.