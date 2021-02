Fenerbahce demonstrerer for tiden med logoet "BeFair", da klubben er utilfreds med tv-stationen BeIn Sports.

Storklubben Fenerbahce er utilfreds med tv-stationen BeIn Sports dækning af holdets kampe i den bedste tyrkiske fodboldrække.

Fenerbahce anklager BeIn Sports for at manipulere med gengivelser i VAR og for at vise højdepunkter og bestemte kameravinkler, der tilgodeser holdets modstandere.

Da Istanbul-klubben i sidste weekend var i kamp, varmede klubbens spillere op i trøjer med et logo, der mindede om BeIn Sports' logo - dog var BeIn omskrevet til BeFair.

På bandereklamerne var budskabet det samme, og i løbet af ugen er tvisten eskaleret yderligere.

To kilder fra BeIn Sports fortæller til Reuters, at tv-stationen mener, at Fenerbahce har forbrudt sig mod lovgivningen omkring immaterielle rettigheder.

En lovgivning, der blandt andet har til hensigt at beskytte logoer.

Ifølge de to kilder kræver BeIn Sports ingen økonomisk erstatning, men blot at Fenerbahce stopper den påståede manipulation med tv-stationens logo.

BeIn Sports har desuden afvist anklagerne om, at tv-stationen er partisk i fremstillingen af Fenerbahces kampe.

Krisen mellem Fenerbahce og BeIn Sports har stået på i et stykke tid.

Efter en kamp i januar opfordrede Fenerbahces præsident, Ali Koc, klubbens mange fans til at vise deres utilfredshed med BeIn Sports på de sociale medier og til at droppe deres abonnement.

- Jeg har sagt til dem (BeIn Sports, red.), at vi er i samme båd. Men hvis vores problemer ikke bliver løst, så vil vi vise dem, hvem Fenerbahce er, sagde Ali Koc dengang.

BeIn Sports overtog i 2016 samtlige rettigheder til den bedste tyrkiske række frem til udgangen af 2021/22-sæsonen. Aftalen skønnes at have en værdi på omkring 400 millioner euro (tre milliarder kroner, red.) per sæson.

/ritzau/Reuters