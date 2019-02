Uden for banen er de kærester, men de spiller for to rivaliserende London-klubber, West Ham og Chelsea.

Det er det skisma, som er omdrejningspunktet i en dokumentar om de to schweiziske fodboldstjerner, Alisha Lehmann og Ramona Bachmann, som er blevet vist på BBC Three i den forgangne uge.

Her får seerne et indblik i hverdagen for de to landsholdsangribere, som i november tørnede sammen, da deres klubber mødte hinanden i den engelske kvindeliga, Womens Super League.

»Hvis hun scorer, får jeg det dårligt,« siger Alisha Lehmann, som spiller for West Ham, inden mødet med sin bedre halvdel.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alisha Lehmann (@alishalehmann7) den 28. Dec, 2018 kl. 10.50 PST

»Hun er virkelig god, teknisk og hurtig. Jeg er lidt nervøs, men jeg tror, at det bliver en god kamp,« siger den 20-årige angriber.

Og det havde hun god grund til, for hendes otte år ældre kæreste endte med at score to mål i kampen for Chelsea, hvilket var nok til at sikre sejren.

Efter kampen var hun da også synligt skuffet, ser man i dokumentaren, hvor hun optræder utrøstelig efter nederlaget.

Selvom det var specielt at mødes på banen - og lidt hårdt at opleve sin skuffede kæreste efter kampen - så fortæller Ramona Bachmann, at der bestemt også er fordele ved at have en fodboldspillerkæreste.

Alisha Lehmann i aktion for Schweiz. Foto: URS FLUEELER Vis mere Alisha Lehmann i aktion for Schweiz. Foto: URS FLUEELER Ramona Bachmann fejrer en scoring for Chelsea. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Ramona Bachmann fejrer en scoring for Chelsea. Foto: PAUL CHILDS

»Jeg går ikke ud i weekenden på grund af kampene, det ved hun alt om, så det forstår hun,« siger angrebsstjernen, som har scoret 43 landskampsmål i 82 landskampe for Schweiz.

De to landsholdskollegaers forhold blev offentligt bekendt sidste år, og havde siden delt flittigt ud af deres samliv på Instagram, hvor de begge har over 45.000 følgere.

»Det er ikke en usædvanlig situation i kvindefodbold,« sagde landstræner Martina Voss-Tecklenburg dengang.

Alisha Lehmann og Ramona Bachmann står over for hinanden på banen igen i en ligakamp den 31. marts.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alisha Lehmann (@alishalehmann7) den 4. Jan, 2019 kl. 6.44 PST

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alisha Lehmann (@alishalehmann7) den 10. Aug, 2018 kl. 2.13 PDT