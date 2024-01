Italien er i sorg. En af Støvlelandets største fodboldlegender er gået.

Gigi Riva er død i en alder af 79 år. Det oplyser Italiens Fodboldforbund til nyhedsbureauet AFP.

Gigi Riva er mest kendt for at være den mest scorende spiller på Italiens landshold i historien. Riva scorede 35 mål i 42 kampe for Italien i perioden fra 1965 til 1974.

»Giga Riva, den usårlige mester og hædersmand var elsket af alle italienere,« skriver La Gazzetta dello Sport, den store italienske sportsavis.

Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Ritzau Scanpix

Riva var med til at vinde EM i 1968 og var med i VM-finalen i 1970, da Italien tabte til Brasilien.

Gigi Riva spillede ganske usædvanligt i det meste af sin karriere for Cagliari, som ikke hører til blandt landets største klubber.

Han blev Serie A-topscorer, da klubben i sæsonen 1969/70 vandt sit hidtil eneste italienske mesterskab.

Efter den aktive karriere var Gigi Riva med i Italiens trænerstab som holdleder i perioden fra 1988 til 2013. Dermed spillede han en rolle, da Italien vandt VM-guld i 2006 med Cannavro, Buffon og de andre stjerner.