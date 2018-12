Lille spejl på væggen der, hvem er størst i fodboldverdenen her: Pelé, Beckenbauer, Maradona, Cruyff, Platini, Laudrup, Zidane, Messi, Ronaldo (den ‘originale’), Ronaldo (portugiseren), Neymar Jr. eller en helt tolvte?

Spørger man ikke et spejl som i Grimms eventyr, men Pelé selv, så er han ikke i tvivl om, at han i hvert fald klemmer sig ind foran Lionel Messi, der ellers måske er tidens bedste bud på en ‘greatest ever’.

»Hvordan kan man overhovedet begynde at sammenligne en fyr, som headede godt, afsluttede med venstre og højre fod med en fyr, som kun afslutter med et ben, kun har en dribling og ikke header ordentligt?«

Sådan lyder det iskolde svar fra Pelé, da han af mediet Folha de Sao Paulo bliver spurgt til, hvordan han ser sig selv i sammenligning med Messi, som han altså ikke har den store fidus til i den ellers så hyggelige ‘hvem er den bedste nogensinde’-leg.

Fodboldikonet Pelé er ikke imponeret over Messi. Foto: BENEDIKT VON LOEBELL Vis mere Fodboldikonet Pelé er ikke imponeret over Messi. Foto: BENEDIKT VON LOEBELL Messi og Neymar var holdkammerater i FC Barcelona. Foto: KIM KYUNG-HOON Vis mere Messi og Neymar var holdkammerater i FC Barcelona. Foto: KIM KYUNG-HOON

Det brasilianske fodbold-ikon, som i dag er 78 år, mener derudover, at man ikke skal sammenligne Messi med hans landsmand Diego Maradona, som er Argentinas andet gode bud på en spiller, der kan ende øverst på alle tiders fodboldtrone.

»Står det til mig, så var Maradona en af de bedste nogensinde. Ja, han var bedre end Messi. Meget bedre. (Franz) Beckenbauer og (Johan) Cruyff var glimrende spillere,« siger Pelé, som med tre verdensmesterskaber i bæltet ofte selv ender helt i top, når snakken går på, hvem der er verdens bedste gennem tiden.

En anden af de hotteste fodboldstjerner for tiden, Pelés landsmand Neymar Jr., får også en bredside fra fodboldlegenden. Pelé mener, at han er en gudsbenådet spiller, men at han gør det svært for sig selv med sin teatralske spillestil.

»Det er svært at forsvare Neymar med alle de ting, han gør på banen ud over at spille fodbold. Jeg har sagt til ham: ‘Fodboldguden har givet dig en gave. Men du gør det sværere for dig selv.’« fortæller Pelé.