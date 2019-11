Lothar Matthäus mener, at det tyske fodboldforbund bærer et ansvar for tomme sæder til Tysklands hjemmekampe.

Det tyske fodboldlandshold spiller ikke længere for udsolgte tribuner til holdets hjemmekampe.

Flere tusinde siddepladser var tomme, da Tyskland søndag på eget græs slog Hviderusland med 4-0 i Mönchengladbach med 33.000 tilskuere som vidner.

Den nu pensionerede fodboldstjerne Lothar Matthäus ser flere årsager til, at tilskuerne i stigende grad er begyndt at svigte det tyske landshold, der for fem år siden vandt VM i Brasilien.

- Fodboldforbundet har efter titlen i 2014 fuldstændig isoleret stjernerne, og så distancerer man fansene fra stjernerne og holdet. Nærheden til fansene skal bygges op igen, mener Matthäus.

Den tidligere landsholdsspiller udtrykker sine holdninger i en klumme hos tv-stationen Sky.

Han peger også på, at billetpriserne er i den høje ende, da landstræner Joachim Löw indimellem sparer sine bedste spillere. Det burde afspejle sig i billetpriserne, mener Matthäus.

Han mener også, at Det Tyske Fodboldforbund (DFB) burde have placeret søndagens kamp mod Hviderusland et andet sted end Mönchengladbach, hvor det lokale hold - Borussia - topper den tyske liga.

- Gladbach-fansene vil sikkert hellere bruge deres penge på deres eget hold. Klubben topper ligaen, og uge efter uge er stadion med plads til omkring 50.000 tilskuere fyldt op, konstaterer Lothar Matthäus.

Han foreslår, at forbundet havde placeret kampen i de mindre byer Mainz, Augsburg eller Hoffenheim. Så tror han, at kampen mod Hviderusland var blevet spillet for fuldt hus.

- Alle ville have fået noget ud af det, hvis der havde været en smule mere fingerspidsfornemmelse, mener han.

Sejren over Hviderusland betød, at Tyskland og Holland er klar til næste års EM fra gruppe C. Tyskerne afslutter tirsdag kvalifikationen med en hjemmekamp mod Nordirland.

/ritzau/