Et australsk amatørhold vækker i den grad opsigt.

På holdet spiller nemlig fem transkønnede kvinder, som var med til at vinde en turnering og en præmie på 1.000 dollar svarende til 7.000 danske kroner.

Det australske hold med navnet Flying Bats FC, som er beliggende i Sydney, gik ubesejret gennem den fire uger lange turnering, blandt andet med en storsejr på hele 10-0, hvor en af de transkønnede kvinder scorede seks mål.

Det skriver Daily Telegraph ifølge New York Post.

Flere af de andre klubber, der deltog i turneringen, fortæller ligeledes til avisen, at nogle forældre trak deres døtre ud af kampene af sikkerhedshensyn, og mener, at Flying Bats bør spille kampe for blandede køn.

»Vores piger er her for at spille for sjov og forventer at spille i den kvindelige konkurrence. De har ikke tilmeldt sig en blandet konkurrence. Nogle af forældrene var så bekymrede, at de ikke ville lade deres døtre spille. Det var så nedslående for dem at se den enorme forskel på deres evner – de dræber konkurrencen,« lyder det fra en såkaldt senior club official.

Præsidenten i Flying Bats, Jen Peden, forsvarer holdets sejr i turneringen og siger, at holdet står for inklusion, samt at transkvinder hører til i kvindekonkurrencen, fordi det er det køn, de identificerer sig med.