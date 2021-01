DR Congo krævede en omtest, da 12 spillere blev dømt ude af kvartfinale mod Cameroun ved mesterskab i Afrika.

Værtsnationen Cameroun spillede sig lørdag videre til semifinalerne ved African Nations Championship med en 2-1-sejr over DR Congo.

Congoleserne er dog mildest talt utilfredse med optakten til kvartfinalen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Op til kampen fik 12 spillere og et medlem af staben at vide, at deres coronaprøver var positive. Det skabte straks undren.

DR Congo krævede derfor, at deres spillere og stab fik en ny test - og at prøverne blev undersøgt på et andet laboratorie.

- Vi afviste de første resultater og bad om en ny test, siger Theo Binamungu fra fodboldforbundet i DR Congo.

Blot to spillere og en fysioterapeut afleverede positive coronaprøver i den nye test.

Det er ikke første gang, at turneringer under Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF) bliver ramt af mistanke om manipulation med coronaprøver.

I den afrikanske udgave af Champions League har klubberne FC Platinum fra Zimbabwe og Asante Kotoko fra Ghana offentligt kritiseret modstandere for at manipulere med coronaprøver.

På den måde kunne deres modstandere sørge for, at bestemte spillere ikke kom i kamp, lød kritikken.

I kvartfinalen mellem DR Congo og Cameroun bragte congoleserne sig foran midtvejs i første halvleg. To Cameroun-scoringer før pausen var dog nok til at sende værtsnationen videre.

I semifinalen står Cameroun over for enten Marokko eller Zambia.

/ritzau/AFP