USL Championship-kampen mellem San Diego Loyal og Phoenix Rising blev abrupt afbrudt, da hjemmeholdet pludselig udvandrede i protest over sprogbruget mod San Diego-spilleren Collin Martin.

Collin Martin er den eneste åbent erklærede homoseksuelle spiller i professionel fodbold i USA, og han blev kort inden pausen angiveligt verbalt overfuset med homofobiske tilråb fra Phoenix-spilleren Junior Flemmings.

Det fik San Diego Loyals cheftræner, den tidligere topspiller Landon Donovan, til at beordre sine spillere til at indlede anden halvleg med at knæle – i sympati med Black Lives Matter-bevægelsen – hvorefter spillerne gik i omklædningsrummet... uden at vende tilbage. SE VIDEOEN

The @SanDiegoLoyal walk off the pitch after a homophobic slur was thrown at openly gay player Collin Martin by a Phoenix Rising player. @USLChampionship #USL #SDvPHX pic.twitter.com/YYumVbYjN4 — Matt George (@MattGeorgeKHTK) October 1, 2020

Den amerikanske fodboldliga USL har nu igangsat en undersøgelse af episoden.

»Vi er opmærksomme på, at der angiveligt blev brugt homofobisk sprogbrug i aftenens kamp mellem San Diego Loyal SC og Phoenix Rising FC,« skriver ligaen i en meddelelse.

»Fornærmende og nedsættende sprogbrug af enhver slags har absolut ingen plads i vores samfund, og det vil ikke blive tolereret i USL-kampe.«

»En undersøgelse bliver snarest igangsat for at klargøre omstændighederne omkring hændelsen, og vi vil melde ud, så snart vi har mere info.«

Men Junior Flemmings afviser kategorisk at have brugt homofobiske udtryk mod Collin Martin.

»Denne aften under vores kamp mod San Diego Loyal blev jeg beskyldt for homofobisk diskriminering mod en San Diego Loyal-spiller.«

»Denne anklage er falsk, og mine holdkammerater vil bakke mig op i dette,« skriver Junior Flemmings på Twitter.

Hændelsen finder sted en uge efter, at San Diego Loyal udvandrede fra kampen mod LA Galaxy II, efter at en modstander havde brugt racistiske ytringer.