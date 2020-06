De to celebre fodboldfruer Rebekah Vardy og Coleen Rooney er så uenige, at deres tvist skal afgøres i retten.

Det er ifølge The Mirror Rebekah Vardy, Leicester-angriber Jamie Vardys kone, der har valgt at trække Wayne Rooneys kone i retten for æreskrænkelse i forbindelse med et vildt opgør, der har været mellem dem siden oktober sidste år.

Historien eksploderede, da Coleen Rooney i et længere opslag på Twitter beskrev, hvordan hun har sat sig for at afsløre, hvem der lækkede historier om hendes privatliv til tabloidmediet The Sun.

Oplysningerne skulle være kommet fra hendes private Instagram-profil, hvor kun få venner og bekendte havde adgang.

Britain Boxing - Anthony Crolla v Jorge Linares WBA & WBC Diamond Lightweight Title's - Manchester Arena - 24/9/16 Manchester United's Wayne Rooney and wife Coleen watch the action Action Images via Reuters / Peter Cziborra Livepic EDITORIAL USE ONLY. Foto: Peter Cziborra

En efter en blokerede hun alle sine følgere fra at se hendes stories, og til sidst var ifølge Coleen Rooney kun en tilbage, som kunne havde givet oplysningerne videre til pressen, og det skulle altså have været Rebekah Vardy.

Nu vil Rebekah Vardy have en undskyldning fra Coleen Rooney. Og det bliver en dyr en af slagsen. Ifølge The Mirror vil det koste dem hver især 500.000 pund, godt fire millioner kroner.

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 — Coleen Rooney (@ColeenRoo) October 9, 2019

Men det skulle Rebekah Vardy være bedøvende ligeglad med, for som hun siger, er hun overbevist om, at hele verden hader hende som følge af sagen.

Så nu vil hun have den undskyldning.