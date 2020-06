Stine Schmeichel, Michelle Jensen og Sabrina Kvist Jensen er kvinderne bag Fodboldfonden.

»Vi er i en priviligeret situation, og vi føler derfor helt klart et ansvar for at hjælpe. Specielt med de muligheder vi har, hvor drengene kan hjælpe,« lyder det fra Stine Schmeichel.

'Drengene'. Det er de tre kvinders kendte mænd. Stine Schmeichel er gift med Kasper Schmeichel, mens Michelle Jensen og Sabrina Kvist Jensen danner par med henholdsvis Thomas Delaney og Christian Eriksen.

Og Fodboldfonden? Ja, det er en organisation fra 2017, der har til formål at hjælpe udsatte og fattige børn gennem indsamlinger, arrangementer og velgørenhedsauktioner som den, de netop har afsluttet.

Stine Schmeichel. Foto: Fodboldfonden. Vis mere Stine Schmeichel. Foto: Fodboldfonden.

»Vi fik samlet 268.650 kroner ind, og dem donerer vi til udsatte familier, fordi der er flere og flere, som har behov for hjælp her i corona-tiden,« siger Michelle Jensen, inden Stine Schmeichel supplerer:

»Sidste år samlede vi 2,4 millioner kroner ind, men præmissen var helt anderledes i år, og vi havde ikke de samme muligheder, som vi normalt har,« siger hun med henvisning til coronakrisen og det faktum, at årets auktion foregik online i modsætning til sidste års galla i Tivoli Congress Center.

Michelle Jensen fortæller, at det varierer, hvor meget tid de tre kvinder bruger på organisationen, men understreger, at det i nogle perioder er et fuldtidsarbejde.

Kvinderne driver fonden, men de bruger også deres højtprofilerede og kendte mænd hist og her.

Michelle Jensen. Foto: Fodboldfonden. Vis mere Michelle Jensen. Foto: Fodboldfonden.

»Thomas og Kasper er med i bestyrelsen, men de er begge passive bestyrelsesmedlemmer og har intet med fondens daglige drift at gøre. Men det er klart, at drengene kan bidrage med store netværk inden for fodbolden, og de kan skaffe nogle trøjer til auktionerne, som vi ikke kan,« siger Michelle Jensen og fortæller, at Fodboldfonden i år har afholdt arrangementer for over 1.500 børn og familier.

»Det giver os en rigtig god følelse, når vi kan tjene den gode sag. Vi mener, at der en kobling mellem fodboldverdenen og det at gøre en forskel for andre. Vi mener, at der er en masse muligheder og ressourcer i fodbolden, og vi vil gerne være med til at bære ansvaret for, at alle de muligheder, som Fodboldfonden bærer med sig, kommer udsatte børn og familier til gode,« slutter Stine Schmeichel.

Fodboldfonden har flere kendte fodboldspillere som ambassadører. Det gælder blandt andet Mathias 'Zanka' Jørgensen, Viktor Fischer, Nadia Nadim og Pierre-Emile Højbjerg. Arrangementerne - som organisationen holder - kan være alt fra en landskamp i Telia Parken, hvor de deltagende møder nogle af spillerne, til et juleshow med Burhan G i Tivoli.