Et fra dansk side forhadt forslag fra Uefa omkring en ny struktur i Champions League er udsat på ubestemt tid.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har udsat et møde omkring en ny struktur i Champions League.

Oprindeligt havde Uefa indkaldt klubberne i sammenslutningen European Club Association (ECA) samt de europæiske ligaforeninger til et møde 11. september i Uefa-hovedkvarteret i Nyon.

På dagsordenen var en række større ændringer i Europas største klubturnering fra 2024.

Uefa havde foreslået at gøre Champions League til en mere lukket turnering, hvor hele 24 af de 32 deltagende hold automatisk vil deltage i den efterfølgende sæson.

Der var lagt op til, at mestrene fra Europas 54 nationale ligaer blot skulle kæmpe om fire pladser, hvilket vil gøre det svært for eksempelvis et dansk mesterhold at kæmpe sig ind i Champions League.

Da Uefa i maj fremlagde sit forslag, mødte det straks kritik fra en lang række mindre nationer - blandt andre Danmark. Direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen betegnede planen som en katastrofe.

Uefa-præsident Aleksander Ceferin fortæller, at Uefa fortsat er i gang med at indhente feedback fra forbundets medlemslande. Derfor mener han, at det vil være for tidligt at holde et møde 11. september.

Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår mødet i stedet skal afholdes.

/ritzau/