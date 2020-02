Pressen får begrænset adgang til Erling Braut Haaland, når Norges landshold mødes før EM-kvalifikationskamp.

Opmærksomheden omkring det norske stortalent Erling Braut Haaland er så stor, at Norges Fodboldforbund (NFF) vælger at skærme den 19-årige angriber, når han samles med landsholdet i næste måned.

Det siger forbundet til det norske medie VG.

- Vi mærker, at Erling er en af de allervarmeste angribere i Fodboldeuropa.

- Det er ikke bare sportsjournalister, der henvender sig. Der er henvendelser fra diverse underholdningsprogrammer, talkshows, portræt- og dokumentarønsker, siger pressechef i NFF Svein Graff til avisen.

Det norske landshold møder 26. marts Serbien i EM-kvalifikationen, og fodboldforbundet vil ikke have, at medierne tapper Haaland for energi før kampen.

Konkret kommer det til at betyde, at Haaland kommer til at deltage i pressemøder sammen med landstræneren, men stiller ikke op til en-til-en-interviews, forklarer Graff.

- Det er ganske enkelt ikke muligt at gennemføre, siger han.

Den unge nordmand skiftede kort før nytår til den tyske bundesligaklub Borussia Dortmund. Der har han allerede scoret syv mål i tre kampe. Senest to mål i lørdages 5-0-sejr over Union Berlin.

Inden skiftet til Dortmund scorede han 28 mål i 22 kampe for Red Bull Salzburg. Heraf hele otte mål i Champions League.

