Det argentinske fodboldforbund går lige et ekstra skridt for at servicere de sportsjournalister, der inden for et par uger drager til Rusland for at følge Messi & co's jagt på VM-guld.

I den officielle slutrunde-guide til journalisterne har forbundet nemlig indført et afsnit om, hvordan man scorer russiske damer! Sektionen 'Sådan skal du gøre for at have en chance for at score en russisk kvinde' indeholder otte særdeles nyttige råd til, hvordan man imponerer på en date med en russisk kvinde.

Punkt 1: »Som alle andre kvinder går de russiske kvinder meget op i, at du er ren, dufter godt og er pænt klædt. Førstehåndsindtrykket er meget vigtigt, så vær opmærksom på dit udseende.«

Punkt 2: »De russiske kvinder bryder sig ikke om at blive set som objekter. Eftersom de russiske kvinder er meget smukke, er det eneste, mange mænd ønsker at opnå, at komme i seng med dem. Det vil de (de russiske kvinder, red.) måske også, men som personer vil de gerne føle sig som noget særligt og unikt. Vores råd er, at du behandler den kvinde, der står foran dig, som et værdifuldt og selvstændigt individ med sine egne ønsker.«

Punkt 3: »De russiske kvinder hader kedelige mænd. Hvis du ikke har nogle emner at tale om og konstant bare tænker på, hvad du skal sige som det næste, så nyder du ikke øjeblikket, og så vil hun miste interessen.«

Punkt 4: »Ikke vær negativ. Russiske kvinder undgår folk, der kun ser de negative ting - ved arbejdet, ved forhold, ved livet.«

Punkt 5: »Undgå at stille typiske spørgsmål. Vær original. Normalt vil de gerne høre om dig også, så giv dem nogle informationer om dig.«

Punkt 6: »Russiske kvinder kan godt lide, at manden tager initiativet. Hvis du ikke har så meget selvtillid, bliver du nødt til at øve dig i at tale med kvinder.«

Punkt 7: »Normalt bryder russiske kvinder sig ikke om, at du har eneret på samtalen. Dette problem ses hos meget egoistiske mænd og hos mænd, der bliver nervøse over at tale med smukke kvinder.«

Punkt 8: »Lad være med at forsøge at imponere hende på den forkerte måde. Måske prøver du at imponere ved at tale om alle de penge, du har. Om at du ved alt. Om at du er perfekt, og at de andre er fattige og dumme. De russiske piger kan godt lide, at man taler om vigtige emner.«

Her på BT venter vi spændt på DBUs VM-guide.