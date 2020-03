EM skal udskydes med det samme. I hvert fald ikke hvis det står til Italien.

Det skyldes, at den frygtede coronavirus har sat nærmest alt sport på pause - inklusiv Serie A.

For at få den bedste italienske fodboldrække gennemført skal sommerens slutrunde udskydes, siger præsidenten for Det Italienske Fodboldforbund, Gabriele Gravina.

»Vi vil foreslå Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) at udskyde europamesterskaberne. Vi vil gerne gennemføre mesterskabet (Serie A, red.), fordi det er mest fair og rigtigt efter de mange investeringer,« siger han ifølge Reuters til tv-stationen SportMediaset.

Ligesom mange andre fodboldligaer er den italienske lige nu suspenderet i nogle uger som følge af den frygtede coronavirus, der lige nu hærger verden over. I Italien - som er et af de lande, der er hårdest ramt - er alle professionelle sportsbegivenheder i landet suspenderet indtil den 3. april.

Det samme gælder for eksempelvis Premier League.

Gabriele Gravinas fortæller, at hans store håb er, at Serie A kan blive gennemført inden den 30. juni.

Han er dog ikke afvisende over for at forlænge sæsonen med en måned, hvis det skulle blive nødvendigt.

Danmark er kvalificeret til årets EM, men spørgsmålet er, om slutrunden bliver afviklet i 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmark er kvalificeret til årets EM, men spørgsmålet er, om slutrunden bliver afviklet i 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Tidligere har Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, også fortalt til B.T, at han tror, EM bliver udskudt.

»Der er flere europæiske lande, inklusive Danmark, som er hårdt ramt lige nu. I Italien ser det jo helt umuligt ud for eksempel. Derfor ser det ikke realistisk ud med et EM. Hvis der skal være nogen konsekvent linje i det, der er meldt ud fra myndighederne, så peger det meget stærkt i retning af, at der ikke kan afholdes noget,« har han tidligere fortalt.

Hvad der kommer til at ske med sommerens EM, får vi formentlig svar på tirsdag, hvor Uefa har indkaldt til et stort møde.

På dagsordenen er blandt andet slutrunden, der efter planen skal afholdes i 12 forskellige lande - blandt andet Danmark og Italien - og lige nu er det sat til at starte den 12. juni.