Juventus bliver fratrukket ti point i Serie A i sag om regnskabsteknisk finte.

Det afgør Det Italienske Fodboldforbund ifølge nyhedsbureauet ANSA. Dermed falder man fra anden- til syvendepladsen i Serie A.

Mandag har Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) fratrukket Juventus ti point efter at være fundet skyldig i sag om en regnskabsteknisk finte - den såkaldte PlusValenza-sag.

Det skriver det italienske nyhedsbureau ANSA.

På forhånd havde fodboldforbundet varslet, at Juventus skulle idømmes "en straf der kunne mærkes".

Ved at fratrække klubben ti point, risikerer klubben at gå glip af en lukrativ deltagelse i Champions League efter sommerferien.

Sagen kan ankes.

Tidligere på sæsonen fik Torino-klubben frataget 15 point, men straffen blev senere annuleret.

Opdateres...