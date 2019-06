Tirsdag aften løftede Divisionsforeningen sløret for kamptidspunkterne for de første otte superliga-runder.

Og det fik en gammel slidt diskussion til at blusse kraftigt op. Den om mandagskampene - og om de er til for fansene eller for tv-selskaberne?

Fodboldfansene giver som altid de omdiskuterede hverdagskampe en hård medfart. Især fra AGF-fans, der kan se frem til fire mandagskampe i løbet af de første seks runder.

B.T. har herunder samlet et udsnit af de hårdeste Twitter-reaktioner på kamptidspunkterne.

Hvad er chancerne for en hurtig grundlovsændring, #dkpol? Vil gerne have forbudt mandagskampe ved lov. Og korte hjørnespark, hvis vi alligevel er i gang.

Og apropos respekt, så har AGF fået fire mandagskampe og én fredagskamp i de første otte runder. Bl.a. i Parken, Haderslev og Lyngby. Ved sgu ikke om det kampprogram er en fodboldturnering, eller en konceptuel kunst-prank.

Skulle alle danske klubfans ikke gøre sig selv den tjeneste og helt droppe at se mandagskampene. Ikke på stadion og absolut ikke på tv. Hvis der ikke er seere eller tilskuere bliver produktet på et tidspunkt så uattraktivt at det ikke kan betale sig at have mandagskampe

En ting er, at AGF har fået så mange mandagskampe - det er ikke ok. Men at fans skal rejse så langt på en mandag, det er ikke fair - man skal nærmest tage fri 2 dage som AGF fan for at tage til Lyngby på en mandag? Mandagskampe skal afskaffes, ikke lørdag

4 Mandagskampe til AGF på 6 runder.. Skam jer Viasat..

4 mandagskampe ud af de første 8 runder! Værsgo #ultratwitteragf - a slap in the face! Men hey! Ifølge sportschefen fra @NENTGROUP så er mandagskampe dem der vises i Ultra HD!

Er der en øvre grænse for, hvor mange mandagskampe et hold kan få i løbet af en sæson? Det er røvsygt med de hverdagskampe.

B.T. har forholdt Peter Ebbesen, turneringschef i Divisionsforeningen, kritikken fra fansene:

»Det er jo sådan, at når vi melder tv-tidspunkter ud, så melder vi noget ud, som klubberne i fællesskab har godkendt. Jeg kan i nogle tilfælde godt forstå fansenes retorik og frustration, men det er altså klubberne, der vælger at indgå tv-aftalen og præmisserne for kamptidspunkterne.«

Så AGF's fans skal rette kritikken mod klubben?

»Absolut. Det er ikke os, der sidder og laver kamptidspunkterne for AGF. Det er klubben selv, der vælger og accepterer tidspunkterne.«

»Jeg vil dog samtidig sige, at vi er på vej til at bedre tingene. I og med, at vi i denne sæson kører med fem søndagskampe - det går dog lidt af fløjten i starten af sæsonen på grund af de europæiske kampe. Men i udgangspunktet har vi jo droppet lørdagskampene.«

»Risikoen for hverdagskampe er blevet markant mindre. Vi har lyttet til fansene og forstår, at der kan være geografiske udfordringer i forbindelse med hverdagskampe og kamptidspunkter,« fortæller Peter Ebbesen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra AGF-direktør Jakob Nielsen.