'Striwerne' var forbudt til odenseansk festival.

Lørdag aften var der kæmpe fest i Odense.

Først vandt byens meget trængte fodboldhold, OB, med 2-1 over de danske mestre fra FC København - foran mere end 12.000 tilskuere i Odense.

Og dernæst var der stor musikfestival - Generatorfestival, hvor Tessa og Suspekt var hovednavne - i det centrale Odense. Og da de to begivenheder overlappede hinanden, var der naturligvis en del fynboer, der tog direkte fra fodbold til koncert.

Men de fik en grum overraskelse. For da de ankom til festivalen, blev de nægtet adgang - fordi de havde fodboldtrøjer på. Det fortæller flere fortørnede OB-fans på Twitter.

Nu har jeg sovet lidt på den… MEN HVAD F*CK sker der for at man på en odenseansk festival, får af vide i køen af en vagt at OB-trøjer det går ikke. Så mig og drengene måtte hjem og skifte… Hold nu kæft det er til grin!!! #generator #odense #obdk — Mads Olesen (@madsolesen1887) September 11, 2022

Fodboldfansene måtte - hvis de ville til koncert - altså hjem og skifte tøj til noget mere neutralt.

Anja Følleslev, der står i spidsen for Generatorfestival, fortæller til Fyens Stiftstidende, at OB-trøjerne udgjorde en sikkerhedsrisiko ved den odenseanske festival.

»Blandt sikkerheden på festivalen, havde vi nogle vagter, der var vant til at stå på stadion. De anbefalede, vi lavede det ens for alle, så vi ikke havde synlige FCK- og OB-fans inde, som kunne skabe en sikkerhedssituation, som måske ikke ville være så rar,« fortæller Anja Følleslev til avisen.