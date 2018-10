En helikopter tilhørende Leicester City-ejer Vichai Srivaddhanaprabha styrtede sent lørdag aften ned på en parkeringsplads foran klubbens stadion.

Helikopteren gik hurtigt i flammer, viser billeder fra stedet, og fodboldfans, der var i gang med at forlade King Power Stadium, efter lørdagens uafgjorte 1-1 kamp mod West Ham, blev ifølge Sky News set løbe væk, mens helikopteren styrtede mod parkeringspladsen.

Natten til søndag var det endnu sparsomt med bekræftede oplysninger om styrtet. Det er således uvist, hvem og hvor mange, der var ombord, og om nogen er kommet til skade.

Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel spiller til daglig i klubben. The Guardian skriver, uden dog at oplyse en navngiven kilde, at Schmeichel efter styrtet blev set ved ulykkesstedet med tårer i øjnene. Det er en oplysning, der natten til søndag ikke er bekræftet.

Parkeringspladsen ved King Power Stadium efter helikopterstyrtet lørdag aften. Foto: ANDREW YATES Vis mere Parkeringspladsen ved King Power Stadium efter helikopterstyrtet lørdag aften. Foto: ANDREW YATES

Politiet i Leicestershire har overfor Sky Sports dog bekræftet styrtet, mens Leicester City sent lørdag aften meddelte i en kort erklæring:

'Vi hjælper Leicestershire Police og redningstjenesten omkring en stor ulykke ved King Power Stadium. Klubben vil frigive en mere detaljeret erklæring, når vi har fået mere information.'

Øjenvidner har til britiske medier fortalt, hvordan helikopteren tilsyneladende kom i problemer kort inden styrtet. Fotografen Ryan Brown oplevede, at motoren stoppede i bogstaveligste forstand.

»Den blev helt stille (helikopteren, red.), propellerne begyndte at spinne, og så lød der et stort brag,« siger Ryan Brown til BBC.

Redningsarbejdere ved ulykkesstedet lørdag aften ved King Power Stadium i Leicester. Foto: BEN STANSALL Vis mere Redningsarbejdere ved ulykkesstedet lørdag aften ved King Power Stadium i Leicester. Foto: BEN STANSALL

Tv-billeder fra britiske BT Sport viser, hvordan klubejerens helikopter letter fra stadionets plæne, mens fodbold-eksperter efter kampen fortsat analyserende aftenens kamp. Lidt senere, omkring en time efter slutfløjt, kan der under den direkte tv-udsendelse anes et brag i baggrunden, skriver Daily Mail.

Klubejeren og rigmanden Srivaddhanaprabha er kendt for at flyve hjem til London med helikopter efter Leicesters kampe – lettende fra den grønne plæne på King Power Stadium.

Vichai Srivaddhanaprabha var også tilskuer under lørdagens hjemmekamp mod West Ham. Men natten til søndag er det altså endnu ikke meldinger om, hvem der var om bord på helikopteren, der har plads til flere passagerer.

Ifølge en journalist fra Sky Sport News, Rob Dorseet, der var ved stadion, lød det op til styrtet som om, at der var et problem med helikopterens bagrotor.

Arkivfoto: Her ses Vichai Srivaddhanaprabha (tv.) på vej til at lette fra King Power Stadium i sin helikopter. Billedet her er fra den 3. april 2016. Foto: TIM KEETON (arkiv). Vis mere Arkivfoto: Her ses Vichai Srivaddhanaprabha (tv.) på vej til at lette fra King Power Stadium i sin helikopter. Billedet her er fra den 3. april 2016. Foto: TIM KEETON (arkiv).

Efter styrtet lørdag aften begyndte reaktionerne at strømme ind på de sociale medier fra nuværende og tidligere topspillere, fans og Premier League-klubber.

Den 60-årige thailandske forretningsmand og klubejer Vichai Srivaddhanaprabha har en stor plads i hjerterne hos mange Leicester-fans.

Han opkøbte klubben i 2010 for 400 mio. kr og har siden brugt store summer på at indkøbe spillere.

Parkeringspladsen, hvor helikopteren styrtede ned og gik op i voldsomme flammer, benyttes ifølge Sky Sports News af Leicester Citys stab.