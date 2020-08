Leon Goretzka har bestemt ikke ligget på den lade side under coronapausen.

For den 25-årige Bayern München-spiller har det seneste år gennemgået noget af en transformation rent fysisk, og efter sidste uges Champions League-sejr valgte den tyske landsholdsspiller da også at forevige resultatet af de mange timer i træningslokalet.

Det gjorde han ved at posere i bar overkrop sammen med den eftertragtede pokal foran kameraet, hvilket han efterfølgende valgte at lægge ud på sin Instagram-profil. Og så tog det for alvor fart. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Billederne af fodboldstjernen er herefter gået viralt på de sociale medier, hvor fodboldfans verden over nu måber over Leon Goretzkas overkrop. Du kan se et udpluk af de mange kommentarer på de sociale medier her:

'Du godeste! Tjek lige de biceps.'

'Hvad i alverden fodrer de spillerne i Tyskland?'

'Leon Goretzka gik lige fra at være tynd til pludselig at være et bæst.'

'Han ligner jo nærmest en superhelt.'

'HULKretzka!'

'Kan du ikke lige sende mig dit træningsprogram?'

Leon Goretzka (tv.) i kamp for Bayern München sidste år. Foto: Christof STACHE Vis mere Leon Goretzka (tv.) i kamp for Bayern München sidste år. Foto: Christof STACHE

Bayern München vandt dette års Champions League suverænt ved at feje al modstand af banen.

Den tyske storklub vandt nemlig samtlige kampe i dette års turnering, der – grundet coronapausen – blev færdigafviklet ved et Final 8-stævne i Lissabon, Portugal.

Her formåede de tyske mestre at udradere FC Barcelona med hele 8-2 i kvartfinalen, inden holdet ekspederede franske Lyon ud ved at vinde 3-0 i semifinalen.

I finalen stod Bayern München så over for Paris Saint-Germain, som ligeledes måtte gå slukøret fra banen, da franskmændene blev besejret med 1-0 på et mål af Kingsley Coman.