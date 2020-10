Leon Goretzka er blevet lidt af et fænomen på de sociale medier.

Og nu vækker den 25-årige fodboldspiller igen opsigt hos fodboldfans verden over.

For i tirsdagens Champions League-kamp mod Lokomotiv Moskva beviste den tyske Bayern München-spiller endnu en gang, at han ikke ligger på den lade side, når han ikke er at finde på grønsværen.

For Leon Goretzkas fysiske forfatning førte nemlig til en opsigtsvækkende episode tirsdag aften, da han netop havde bragt sit hold foran med 1-0 på udebane.

25-årige Leon Goretzka.

Her gik tyskerens trøje i stykker, da han fejrede sin scoring i Rusland. Men det var dog ikke på grund af hvilken som helst årsag, at trøjen måtte udskiftes. Du kan se et billede af den ødelagte trøje længere nede i artiklen.

For Goretzkas overarme er tilsyneladende så store, at han ikke engang kan spænde musklerne, uden at trøjen slår revner. Og det var netop, hvad der skete under fejringen af målet, skriver det engelske tabloidmedie The Sun.

Her revnede det ene trøjeærme simpelthen, fordi de mange timer i træningslokalet har forvandlet den unge fodboldspiller til lidt af et fysisk pragteksemplar.

Episoden har da også fået flere folk til tasterne på Twitter. Du kan se et udpluk af de mange kommentarer herunder:

'Et kæmpe monster! Hans arme er jo større end Arnold Schwarzeneggers.'

'Hvem end der er den fysiske træner i Bayern München, skal han have en lønforhøjelse.'

'Leon Goretzka er vist nødt til at lægge de proteindrikke på hylden.'

'Han ligner jo Hulk.'

Leon Goretzkas ærme revnede, da han fejrede sin scoring til 1-0.

I august gik den tyske landsholdsspiller ligeledes viralt, da et billede af ham i bar overkrop med Champions League-pokalen fik fodboldfans til at måbe.

Her var det også Goretzkas fysik, der fik folk til at spærre øjnene op.

For i løbet af det seneste år har tyskeren gennemgået noget af en fysisk transformation.

Den historie kan du læse mere om

Bayern München vandt tirsdag 2-1 over Lokomotiv Moskva i Champions League-gruppespillet.

I videoen kan du se højdepunkter fra opgøret.