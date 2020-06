Europæiske fodboldfans forlanger i en udtalelse at blive inkluderet i snakke om fodboldens fremtid.

Flere grupper af fodboldfans fra Europa retter onsdag en kritik mod den kunstige tilskuerlyd, som der er blevet brugt i forbindelse med afviklingen af kampe uden fans efter coronakrisen.

»Vi er meget bekymrede over tv-stationernes forsøg på at erstatte eller efterligne den unikke atmosfære, der laves af fans,« lyder det i en udtalelse.

Afsenderen er Football Supporters Europe, en paraplybevægelse for europæiske fodboldfans. Udtalelsen er også underskrevet af 26 fangrupper fra over ti europæiske lande - herunder England, Spanien og Tyskland

I den forlanger de europæiske fans desuden at blive taget med på råd, når fodboldens fremtid skal diskuteres den kommende tid.

»Vi kan ikke vende tilbage til normalen. Der er brug for vedvarende forandringer for at gøre spillet levedygtigt fra top til bund.«

»Fans står klar til at deltage i den forandring,« lyder det.

Både i Danmark og i en lang række andre lande har tv-stationer valgt at tilføje kunstig tilskuerlyd til deres transmissioner.

Det sker for at undgå fornemmelsen af en død stemning på de mange stadioner, hvor der for tiden spilles kampe uden eller med meget få tilskuere.

»Avanceret teknologi, slagsange optaget på forhånd og andre typer af kunstig opbakning er et tilbageslag for de fans, der plejer at tage på stadion.«

»Man kan ikke kompensere for fraværet af fans ved hjælp af en computersimulation til glæde for tv-seerne,« hedder det i udtalelsen.

