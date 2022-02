I søndagens superligakamp på Right to Dream Park blev flere af Brøndbys fans smidt ud af stadion.

Fansene sad på langsiden med fans fra hjemmeholdet FC Nordsjælland, og det må man ikke, hvis man holder med Brøndby eller FC København. Heller ikke, selv om man er en familie til fodbold.

Thor Seierø oplevede en af episoderne på tætteste hold.

»Foran os sad en far med et par drenge. De havde ikke Brøndby-tøj på og opførte sig meget roligt. Da Brøndby scorer til 1-0, jubler de, og det gør vi også. Der går ikke ret lang tid, før der kommer en vagt op,« fortæller Thor Seierø, som ikke hører, hvad faren svarer, men ser, at familien bliver bedt om at forlade stadion.

Årsagen var ifølge FCNs kommercielle direktør, Trine Hopp Møller, et behov for at give FC Nordsjællands egne fans den bedste oplevelse. Det kræver adskillelse af de to fangrupper, mener hun.

»Vi har gentagne gange fået at vide fra vores egne fans, sponsorer og sæsonkortholdere, at de har følt sig generet og utrygge, når der har siddet mange fans af udeholdet blandt dem,« fortæller Trine Hopp Møller.

Det rejser spørgsmålet om, hvorfra en familie, der gerne vil støtte et Superliga-hold på udebane, kan se kampen, hvis de gerne vil undgå de udebaneafsnit, som kan være en intens oplevelse for et barn.

»Det er jo udeholdets ansvar at sørge for, at deres fans opfører sig ordentligt, så alle kan føle sig trygge i udebanesektionen«, siger Lene Ugilt Hansen fra Divisionsforeningen.

Trine Hopp Møller fortæller, at FCN gav Brøndby mulighed for at lave en del af udebanesektionen på endetribunen om til et decideret familieafsnit. Dette takkede Brøndby dog nej til, fortæller hun.

B.T. har forgæves forsøgt at få bekræftet dette af Brøndby, der blot henviser til Divisionsforeningen.

Morten Overgaard er Brøndby-fan. Han efterspørger også neutrale siddepladser til udebanefans, så han i fremtiden kan tage sin i dag toårige datter med på stadion. Han er ikke utryg ved at stå på udebanesektionen, men han mener, der er andre problemer.

»Børn er ikke nødvendigvis høje nok til at kunne se noget, når de står på udebaneafsnittet, og så bliver du nødt til at finde et sted, hvor man kan sidde ned. Der ville et fælles familieafsnit være fantastisk,« siger Morten Overgaard.

Også Thor Seierø håber på, at det i fremtiden bliver muligt at kunne se fodbold i Danmark, uden nødvendigvis at sidde på udebanesektionen.

»Jeg synes, det er trist, hvis man kommer derhen, hvor Superligaen ikke længere kan rumme, at der sidder neutrale fans,« siger han og bakkes op af Christian Rothmann fra Danske Fodbold Fanklubber.

»Det er beklageligt, at klubberne ikke kan imødekomme, at der findes mere end én type fan, der tager på udebane. På samme måde, som det ikke er alle hjemmeholdets tilskuere, der ønsker at stå på stemningstribunen, så er det heller ikke alle udeholdets fans, der ønsker at stå på deres stemningsafsnit,« siger han.