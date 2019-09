Vis dette opslag på Instagram

Hans 46 mål i 25 kampe i U17-ligaen i sidste sæson er det største antal mål nogensinde i en U17-sæson.

Derfor var der heller ingen tvivl om, at den 14-årige angriber var klar til at tage skridtet op i U19-ligaen i denne sæson, fortæller ungdomschef, Lars Ricken, til Bild ifølge Bundesliga.com:

»Youssoufa er nu nået den alder, hvor han får lov til at spille på U19-holdet. Vi ser dette som det rigtige år for ham at spille i denne aldersgruppe. Han har scoret en masse mål, er meget nysgerrig, sulten på succes, hårdtarbejdende og kommer altid med et smil på læberne, og det er hvad vi ser på. Værktøjerne er der.«

Og hvis der var nogen tvivl om, Moukoko var klar, så blev tvivlerne sat på plads allerede i første kamp. Moukoko leverede nemlig seks mål i sin debut for U19-holdet mod SG Unterrath.