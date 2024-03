Det stærkt kritiserede blå kort er på dagsordenen, når regelmagerne Ifab lørdag holder møde i Glasgow.

Der er lagt op til heftig debat, når fodboldens regelmagere Ifab lørdag holder møde i Glasgow.

På dagsordenen er blandt andet det såkaldte "blå kort", der er blevet stærkt kritiseret fra flere sider, siden engelske medier skrev om det tidligere i februar.

Det blå kort er tænkt som et supplement til det gule og røde kort og udløser ti minutters udvisning på sidelinjen - som man kender det ved gule kort i de danske ungdoms- og amatørrækker.

Det er dog kun særlige forseelser, der skal udløse et blå kort. Brok til dommerne og taktiske frispark er blevet nævnt som de mest oplagte eksempler på forseelser, der fortjener mere end et gult kort, men ikke et rødt kort.

Men især de taktiske og kyniske frispark skaber stor uenighed og forventes at blive et stridspunkt, fortæller en anonym kilde tæt på Ifab til The Times

Flere toptrænere og eksperter har givet deres mening om det blå kort til kende, og de er overvejende meget kritiske.

Fodboldspillet fungerer, som det er nu, så hvorfor lave det om, spørger de. Et blåt kort vil forvirre, mere end det gavner, og dommerne har allerede fine muligheder for at straffe forseelser med gule og røde kort.

Desuden vil det give mere destruktiv fodbold og tidsspilde, når hold skal spille ti minutter i undertal, lyder kritikken blandt andet.

Mark Bullingham, der repræsenterer Det Engelske Fodboldforbund (FA), i Ifabs bestyrelse, forklarer, at truslen om ti minutters udvisning for brok har haft en forebyggende effekt i de lavere engelske rækker, hvor man allerede har testet det.

Og han mener også, at tiden er moden til teste, om det samme er tilfældet med hensyn til taktiske frispark.

- Det er frustrerende for fans at se kampe, hvor lovende kontraangreb bliver bremset, og diskussionen, om et gult kort er nok, har fået os til at se på, om det også skal med i protokollen, sagde Bullingham tidligere i februar.

FA havde angiveligt planer om at teste det blå kort i næste sæsons FA Cup for både mænd og kvinder, men den plan ser ifølge The Times ud til at blive skrottet, så testene bliver holdt på lavere niveau.

Det har også været den klare melding fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), som sidder på fire af de otte stemmer i Ifab, mens hver af de britiske forbund har hver én stemme.

Andre forslag på dagsordenen har bedre mulighed for at blive til virkelighed.

Ifab meldte allerede i november ud, at lørdagens møde denne gang ville fokusere på bedre opførsel og respekt for dommere.

Ud over det blå kort er der lagt op til at teste, om dommerne i meget afgørende situationer i kampene kan give et signal, der betyder, at kun anførerne må nærme sig dommeren.

/ritzau/