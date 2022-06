Lyt til artiklen

Nye vinde blæser over Chelsea, nu hvor Roman Abramovichs epoke er slut, og det får konsekvenser for en af storklubbens vigtigste og mest mystiske figurer i nyere tid.

En ny ejerkreds har overtaget Chelsea fra den berømte og berygtede russiske oligark, hvilket samtidig betyder, at den diskrete men magtfulde Chelsea-direktør Marina Granovskaia har udspillet sin rolle i London-klubben.

Britiske medier som The Athletic og The Guardian melder, at den 47-årige russisk-canadier, der har været RomanAbramovichs tætte allierede i Chelsea-ledelsen i en årrække, allerede i denne uge kan være færdig i klubben, som hun i 2013 blev udnævnt til administrerende direktør for.

Granovskaia er ellers højt respekteret i fodboldmiljøet og hos klubbens fans, der har givet hende prædikaterne 'Fodboldens Førstedame' og 'den mest magtfulde kvinde i fodbold', da hun har spillet en stor rolle i nogle af succesfulde Chelseas største salg og køb af stjernespillere. Men i offentligheden er den veluddannede sorthårede kvinde lidt af en gåde.

Marina Granovskaia har været ansat i Chelsea siden 2003, men hun har, ifølge Daily Mail, aldrig givet et interview til de nysgerrige britiske medier, ligesom hun aldrig har haft et fortroligt forhold til nogen af de mange fodboldjournalister, som ellers følger Premier League-storklubben tæt.

I stedet har hun arbejdet i skyggen og udelukkende holdt sig til at udtale sig via Chelseas egne kommunikationskanaler, ligesom hun også stort set kun optræder på billeder, når Chelsea officielt har annonceret købet af en ny spiller eller manager.

Der har man så til gengæld kunne se Granovskaia posere med professionel mine, mens hun har overværet, at de store millionkontrakter, som hun har været med til at udfærdige, bliver skrevet under.

Denne diskretion og professionalisme har været dybt værdsat af Roman Abramovich, som har styret Chelsea med hård hånd, siden han købte klubben i 2003. Samme år blev Granovskaia, som bliver beskrevet som den russiske multimilliardærs øjne og ører i den daglige ledelse, ansat i klubben – uden forudgående kendskab til fodboldbranchen – efter i seks år at have arbejdet som personlig assistent for Abramovich i hans tidligere olieselskab Sibneft.

Men i ly af Ruslands invasion af Ukraine er Abramovich nu presset ud af Chelsea som følge af de britiske sanktioner mod russiske oligarker og rigmænd, som ellers på det nærmeste har invaderet Londons rigmandskvarterer og erhvervsliv i de seneste 20 år.

Dermed har Marina Granovskaia også udspillet sin rolle i Chelsea, hvilket bliver betragtet som et stort tab for Premier League-klubben.

Granovskaia har ved flere lejligheder vist sig ferm til at forvalte Chelsea-milliarderne på transfermarkedet og roses eksempelvis for milliardsalget af Eden Hazard til Real Madrid. Så sent som i december sidste år blev hun kåret til årets fodbolddirektør efter en jubelsæson for Chelsea med Champions League-triumfen i 2020 som kulminationen.

Men der har da også været svipsere, for eksempel det dyre køb sidste sommer af Romelu Lukaku, som nu er på tale til at blive lejet ud til Inter.

Uanset hvad, bliver timingen af hendes afsked midt i et vigtigt transfervindue, hvor flere profiler, for eksempel Andreas Christensen, forlader Chelsea, at betragte som et problem for London-klubben.

De nye amerikanske ejere har dog planen klar for et Chelsea uden Abramovichs kvinde i ledelsen. Det ventes, at den nye medejer Todd Boehly, som bliver ny bestyrelsesformand efter Bruce Buck, skal overtage ansvaret for sommerens transferhandler, og at han vil give manager Thomas Tuchel mere ansvar for køb og salg.

Derudover bliver Chelsea sat i forbindelse med Atlético Madrid-sportsdirektør Andrea Berta, der skal hentes ind som ny sportslig ansvarlig.

Men hvad fremtiden i fodboldverdenen kommer til at bringe for Marina Granovskaia, nu hvor hendes tro mentor, Roman Abramovich, er persona non grata i Europa og resten af Vesten, er uvist. De britiske medier skriver, at Granovskaia ventes at stoppe i Chelsea i denne uge.