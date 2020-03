Som et af de eneste lande i verden spiller Australien stadig fodbold. Også selvom to hold er i karantæne.

Verdensberømte Bondi Beach er lukket, grænserne er i vidt omfang lukkede, og søsterligaer verden over er også for længst lukket.

Men ikke Australiens bedste fodboldrække, A-League, der trods coronavirus-pandemien fortsætter uden tilskuere på lægterne.

Da Tyrkiet torsdag lukkede ned for sin bedste liga, blev Australien et af de sidste lande i verden, hvor der spilles fodbold.

Og lørdag fortsatte det, da det lokale Sydney-derby mellem Western Sydney Wanderers og Sydney FC blev spillet.

Der blev givet små albuestød i stedet for håndtryk, udskifterne sad med halvanden meters afstand på bænken, og mål blev mødt med total stilhed fra de tomme tribuner.

Den tidligere Bolton- og Reading-angriber Adam le Fondre klappede ud til et fantasipublikum, da han scorede åbningsmålet for Sydney FC.

Kampen endte 1-1.

Imens er to hele hold - Wellington Phoenix og Melbourne Victory - på grund af nye indrejseregler sat i obligatorisk karantæne i 14 dage efter at være returneret til Australien fra kampe i New Zealand.

Der har nu flere steder rejst sig en kritik Det Australske Fodboldforbund, som beskyldes for at vægte penge højere end spillernes helbred.

Men A-Leagues leder, Greg O'Rourke, påpeger, at man følger myndighedernes anvisninger.

- Vi forstår, at dette er svære tider for alle, siger han ifølge AFP.

- Vi vil altid sætte spillernes, trænernes, personalets, de frivilliges og tilskuernes helbred, sikkerhed og velfærd i centrum af vores beslutningsproces.

Den australske regering har natten til søndag dansk tid taget en række nye tiltag i brug for at begrænse spredningen af coronavirus i landet.

Herunder forbyder regeringen alle ikkenødvendige rejser indenrigs. Det skriver The Guardian.

/ritzau/AFP