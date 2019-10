Manchester United leder indtil videre forgæves efter nøglen til succes under Ole Gunnar Solskjær.

Ni point i otte kampe, blot to point over nedrykningsstregen og den dårligste start i 30 år. To måneder inde i sæsonen er udsigterne dystre for Premier League-klubben Manchester United.

Alt så ellers ud til at være i den skønneste orden, da Ole Gunnar Solskjær i december sidste år tog over efter José Mourinho på - i første omgang - midlertidig basis.

Men siden fastansættelsen af nordmanden i marts har United blot vundet fire ligakampe, og problemerne hober sig op på banen for den engelske storklub.

Midt i nedturen fremstår Solskjærs karakter ikke stærk nok, mener Discoverys fodboldekspert Morten Bruun.

- På et tidspunkt må en manager sætte sig igennem. Jeg har behov for at mærke Ole Gunnar Solskjær.

- Lige da han tiltrådte efter Mourinho, var der meget brug for en mand, der kunne være positiv, flink og rar. Det er ganske unge mænd, der spiller, og de har brug for en arm om skuldrene. Det virkede, som om det forløste en masse.

- Men han bliver ved med at køre sin efterhånden Komiske Ali-retorik. Hvad vil han med Paul Pogba? Synes han, at Juan Mata og Andreas Pereira er gode nok? Hvad mener Ole Gunnar Solskjær?

- Jeg har svært ved at mærke Solskjær efterhånden. Jeg ved ikke, hvad han kan, lyder det fra Bruun.

Søndag tabte de 20-dobbelte engelske mestre på udebane 0-1 til Newcastle, og top-4, der giver adgang til Champions League, glider længere og længere væk.

Alligevel maner den tidligere United-målmand Peter Schmeichel til besindelse. Han minder om, at Sir Alex Fergusons United-hold i sin tid tog et langt tilløb, før titlerne begyndte at komme i hus.

- Før vi alle sammen går i selvsving og lader os rive med, skal vi huske på, hvor lang tid det tog SAF (Sir Alex Ferguson, red.) at skabe et vinderhold. Det kræver tid at få succes i Manchester United, skriver han på Twitter.

Men ifølge Morten Bruun finder genopbygningen lige nu sted på den forkerte hylde.

- Manchester United skal igennem en genopbygningsfase. Men det skal ikke være i den nederste halvdel. De skal være en seriøs udfordrer - måske ikke til mesterskabet, men i hvert fald til top-4, siger Bruun.

Solskjær har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2022. Men så længe sidder han næppe, hvis den sløje tendens fortsætter, vurderer Morten Bruun.

- Med de aktuelle præstationer ser jeg, at det går i retning af en fyring.

/ritzau/