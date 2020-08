Hvis Messi forlader Barcelona ligger en genforening med Guardiola i City lige for, mener fodboldekspert.

Den vel nok største fodboldstjerne af alle, Lionel Messi, har sat det meste af fodboldverdenen på den anden ende med en melding om, at han vil væk fra FC Barcelona.

Tirsdag aften bekræftede den spanske fodboldklub, at Messi vil væk, efter at argentineren har spillet hele karrieren i klubben.

Det var velkendt, at Messi de senere måneder har haft anstrengt til klubledelsen med præsident Josep Maria Bartomeu i spidsen, men alligevel er det chok for mange.

Niels Christian Frederiksen, der fodboldekspert på TV3 Sport, kalder meldingen for en "bombe".

- Vi vidste godt, at der var den her store konflikt mellem ledelsen og spillerne, men at Messi ligefrem vælger at gå, når der er præsidentvalg til marts, hvor der nemt kunne være gang i nyt projekt, det er alligevel en bombe.

- Det er et stort chok for hele regionen, at han vil væk, og den største historie i mange år i spansk fodbold, siger Niels Christian Frederiksen.

Fodboldeksperten vurderer, at Manchester City, Paris Saint-Germain og muligvis Inter kunne være mulige destinationer for Messi.

Ifølge flere spanske sportsaviser har Messi allerede ringet til City-manager Josep Guardiola, der har en fortid som Barcelona-træner. Sammen vandt de Champions League i 2009 og 2011.

- Måske er Messi lige den brik, som Guardiola mangler for at vinde Champions League et andet sted end med Barcelona. Så det er meget sandsynligt, at han havner der, siger eksperten.

- Sergio Agüero har også været meget skadet, så på den måde vil Messi passe godt ind, siger Niels Christian Frederiksen.

Han tilføjer desuden, at der i City-ledelsen sidder flere cataloniere, deriblandt fodbolddirektør Txiki Begiristain.

Men hvordan er forholdet mellem Messi og Barcelona kommet dertil?

Jo, der har ifølge TV3 Sport-eksperten været mange gnidninger mellem ledelsen og Messi. Den seneste kom forleden, da klubben hyrede Ronald Koeman som cheftræner.

Det skete i forlængelse af 2-8-nederlaget til Bayern München i Champions League-kvartfinalen.

- Det var bestemt ikke Messis ønske af få Koeman ind, og det hjalp heller ikke, at Koeman så startede med at "fyre" Messis bedste ven, Luis Suarez, siger Frederiksen.

Mens den nye træner ikke ligefrem er Messis favorit, så er der ifølge eksperten heller ikke udsigt til, at Barcelona i de kommende år vil råde over et spillermateriale, der kan tage kampen op mod Europas bedste.

Drømmen om at hente Neymar tilbage fra PSG er skrinlagt.

- Barcelona har ikke råd til at købe Neymar, og det har Messi indset.

- Barcelona har bundet sig på hænder og fødder med spillere, der ikke har slået til, siger fodboldeksperten og nævner eksempelvis Dembélé og Coutinho.

- Der er ikke manøvrerum til at skaffe nyt ind. Det er så galt, at man har sendt Arthur til Juventus for at realisere lidt penge og få en ældre spiller i Miralem Pjanic den anden vej. Alt er til salg i Barcelona, siger han.

Man kunne spekulere i, om meldingen fra Messi var en del af et magtspil for at få præsident Bartomeu ud af klubben. Men den tanke køber Niels Christian Frederiksen ikke.

- Det vil så mærkeligt ud, hvis han markerede, at han ville væk, og så alligevel gerne ville blive der.

- Så kunne han lige så godt gå direkte i flæsket på præsidenten og have sagt, at det er dig eller mig, siger TV3 Sport-eksperten.

- Jeg tror, at Messi har tænkt, at nu jeg er 33 år, og hvis jeg skal nå at vinde Champions League igen, så bliver det ikke med Barcelona. Jeg kan heller ikke stå inde for den her træner og den her klub. Og jeg kan se, at materialet ikke er godt nok til at vinde.

- Det er ment alvorligt, at han vil væk, siger Niels Christian Frederiksen.

Messi har spillet hele sin klubkarriere i Barcelona. Han fik sin uofficielle debut i en træningskamp mod FC Porto som 16-årig i 2003.

