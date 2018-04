Italiensk dommerformand og to kolleger har modtaget post med ammunition. Sagen er meldt til politiet.

Rom. Ledende medlemmer af den italienske forening for fodbolddommere har modtaget flere pakker indeholdende patroner.

Foreningens formand, Marcello Nicchi, fortæller torsdag, at han selv samt næstformanden og en kampfordeler har modtaget uønskede pakker med ammunition.

Sagen er straks blevet overdraget til politiet.

Pakkerne er blevet afsendt to uger efter store protester over indførslen af det omdiskuterede VAR-system (Video Assistant Referee, red.) i landets bedste fodboldrække, Serie A.

I midten af marts protesterede omkring 1000 fans af Lazio over VAR-systemet uden for Det Italienske Fodboldforbunds kontorer i Rom.

Tidligere på sæsonen følte flere af klubbens fans sig snydt i et nederlag til AC Milan, da VAR-systemet ikke opdagede, at en Milan-angriber ramte bolden med armen før en scoring.

Lazio er også blevet frataget et straffespark i en kamp mod Inter, efter at VAR-systemet blev benyttet til at gense situationen.

Lazio-træner Simone Inzaghi har længe været en stor kritiker af videosystemet, der også medfører spilstop i kampene.

- Min vurdering af VAR er fuldstændig negativ, fordi det piller følelserne ud af fodbolden.

- Nu kan man ikke længere fejre en scoring.

- Hvis det ikke havde været for VAR, så ville vi have haft syv point mere, sagde Inzaghi i forbindelse med de omdiskuterede situationer.

Det er dog uvist, om der er en sammenhæng mellem Lazio-protesterne og pakkerne med patroner.

/ritzau/AP