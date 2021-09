»Fucking svin!«

Dommeren måtte afbryde kampen og i al hast flygte i omklædningsrummet efter lidt over en time af torsdagens aftens serie 4-kamp mellem Kvissel Ravnshøj IF og Syvsten.

Ikke grundet hverken træthed eller dårlig form hos seriespillerne, men fordi dommer Gert Mikael Blomberg fra Aalborg Fodbolddommerklub følte sig truet.

Det skriver kanalfrederikshavn.

Brokkeriet kammede over i trusler om vold torsdag aften i en nordjysk serie 4-kamp.

Carl-Johan Christensen, formand i Aalborg Fodbolddommerklub, har endnu ikke talt med Gert Mikael Blomberg, men kalder en sag som denne »én sag for meget«:

»Jeg har prøvet at ringe til ham, men han tager desværre ikke telefonen. I allerførste tilfælde vil jeg spørge, hvordan han har det ovenpå sin negative oplevelse. Måske høre om han har brug for en psykolog,« siger Carl-Johan Christensen til B.T.

Ud af 15.000 kampe sidste år, hvor Aalborg Fodbolddommerklub stillede med dommere, oplevede man en-to 'usædvanlige hændelser', som Carl-Johan Christensen kalder kampe med vold eller trusler.

»Jeg tænker: 'Ej, det er ærgerligt.' Det er altid ærgerligt, når en fodboldkamp bliver afbrudt. Det bliver jeg ked af, men det ikke hverdagskost. Hvis jeg selv havde oplevet trusler i form af vold og trusler, så ville jeg betænke mig ved at afbryde kampen og tage hjem.«

Også i serierækkerne, med dårlige baner og dårligt lys, går man op i fodbold. Torsdag aften blev en breddekamp afbrudt efter trusler mod dommeren.

I dommerens egen indberetning til DBU står der blandt andet, at spillerne fra Kvissel-Ravnshøj truede med at »ordne ham bagefter«, mens tilskuerne råbte om tæsk og kaldte ham for »fucking svin«, »bøsserøv« og »loser«.

Træneren for holdet, Jesper Hansen, siger til kanalfrederikshavn.dk, at der er tale om en kæmpe overreaktion.

»Det er grotesk, at han føler, han blev truet. Bølgerne gik højt, ja, men dommeren håndterede det ikke godt nok. Han dømte hårdt imod os og tabte kampen fuldstændigt,« siger KRIF-træner Jesper Hansen.

Da kampen blev fløjtet af efter 67 minutter, havde dommeren uddelt to røde kort til Kvissel-Ravshøjs spillere. Stillingen var 2-2.