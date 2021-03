Når EM 11. juni indledes på Stadio Olimpico i Rom bliver det med et endnu ukendt antal tilskuere på lægterne.

EM's åbningskamp kommer ikke til at blive spillet for tomme tribuner på Stadio Olimpico i Rom.

Italien tager 11. juni imod Tyrkiet i den første kamp ved det udskudte europamesterskab i fodbold, og det bliver med tilskuere til stede.

Det siger Gabriele Gravina, præsident i Italiens fodboldforbund (FIGC), ifølge Reuters.

- Jeg er sikker på, at vi kommer til at åbne EM i Rom, og at vi gør det med tilskuere på stadion. Jeg ved endnu ikke, hvor mange personer der kommer til at være til stede, men der vil helt sikkert være tilskuere, lød det fra Gravina på et pressemøde fredag.

EM skal efter planen spilles i 12 forskellige lande - herunder altså Italien, men også Danmark - og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har givet værtslandene frem til 7. april til at fremlægge en plan for at få tilskuere på stadion.

- Vi har investeret to års hårdt arbejde på det her, og vi er sikre på, at vi 7. april kan give Uefa et svar, der ikke kan ignoreres, siger Gabriele Gravina.

Danmarks kulturminister, Joy Mogensen (S), garanterede torsdag, at der som minimum bliver lukket 11.000 til 12.000 tilskuere ind til de EM-kampe, der skal afholdes i Parken.

EM spilles fra 11. juni til 11. juli.

/ritzau/