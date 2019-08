AZ Alkmaars 13 år gamle stadion kan ikke tages i brug, før eksperter har undersøgt et tagkollaps.

Kraftigt blæsevejr fik lørdag dele af taget på fodboldklubben AZ Alkmaars hjemmebane til at kollapse.

Afas Stadion var ikke i brug, da en større del af taget væltede ned på de tomme tilskuerpladser, og derfor var der ingen tilskadekomne. Alligevel er AZ-direktør Robert Eenhorn chokeret.

- Det overraskede os alle. Vi er meget chokerede, men glade for, at ingen personer er kommet til skade, siger direktøren til klubbens hjemmeside.

Det er blot 13 år siden, at AZ Alkmaars hjemmebane stod færdigbygget. Det er dog for tidligt at slå fast, hvad der nøjagtig er gået galt.

- I de kommende dage vil vi gennemføre en undersøgelse med hjælp fra eksperter på området.

- Først når undersøgelsen er bragt til ende, kan vi fortælle, hvad der er sket. Det er alt for tidligt nu, siger Robert Eenhorn.

Søndag vandt AZ Alkmaar 2-0 på udebane over RKC Waalwijk i den hollandske række, og allerede på torsdag har klubben en hjemmekamp mod ukrainske Mariupol i kvalifikationen til Europa League.

Det er dog uvist, om den kamp skal flyttes til et andet sted.

- Vi tager ikke stadion i brug, hvis situationen ikke er sikker, siger AZ-direktøren.

I denne uge køres EM i cykling i og omkring Alkmaar. Det var derfor også i strid vind, at linjeløbene for de mandlige U23-ryttere og kvinderne blev afviklet lørdag. Og ligeledes søndag ved mændenes linjeløb.

/ritzau/