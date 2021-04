De er nærmest bedste venner – UEFA-præsident Aleksander Ceferin er endda gudfar til udbryderkongen Andrea Agnellis barn. Nu skal Ceferin nok finde en anden til at trække kniven ud af ryggen.

For de to venner har haft et par hårde uger, og søndag aften faldt bomben så. 12 af de allerstørste klubber i Europa vil lave en Super League, og nu trues de den anden vej af UEFA med at blive smidt ud af de nationale ligaer og spillerne frataget muligheden for at spille på landsholdene.

På den ene side står UEFA-rpæsident Aleksander Ceferin og på den anden står Juventus-boss og vicepræsident i den nye Super League Andrea Agnelli. Og Ceferin lægger ikke skjul på sine følelser over for den nære ven.

»Han er nok den største skuffelse af alle. Jeg vil ikke blive alt for personlig, men jeg har aldrig set en person, som har løjet så mange gange så vedholdende, som han gjorde. At han gjorde det er ufatteligt. Jeg talte med ham lørdag, og han sagde, at det kun var rygter - der var intet i gang. Og så sagde han, at han ville ringe til mig om en time. Så slukkede han telefonen,« siger Ceferin ifølge The Guardian på et pressemøde og fortsætter:

»Dagen efter fik vi offentliggørelsen. Jeg har set mange ting i mit liv, men ingen situation som denne. Grådighed er åbenlyst så stærkt, at alle menneskelige værdier forsvinder.«

Allerede inden Ceferins pressemøde havde flere internationale journalister fortalt, hvordan den vilde beslutning om en Super League ville skabe skår i et venskab mellem to af de største fodboldbosser.

»At tænke på, at for ikke så længe siden søgte Agnelli at skabe et venskab med UEFA-præsidenten, som han med dette træk effektivt har dolket i ryggen,« skriver New York Times-journalisten Tariq Panja, som er kendt for sin dækning af UEFA og FIFA.

For at forstå det udsagn og Ceferins vredesudbrud skal vi skrue tiden tilbage til sidste uge. For i lang tid har de store klubber presset UEFA og kæmpet for at få en endnu større del af den økonomiske kage. Det er ikke første gang, at truslen om en udbryderliga har været der. Det er bare aldrig før nået til de helt officielle udmeldinger fra storklubberne om deres intentioner. Før nu.

Foto: JOHN THYS Vis mere Foto: JOHN THYS

Fredag aften var der ifølge Fox Sports stormøde i klubbernes internationale organisation, ECA, da rygterne om en kommende udbryderliga blev mere og mere intense. Her var Andrea Agnelli som præsident for den organisation naturligvis til stede.

Hvad der skete på mødet, melder Fox Sports intet om, men det var næppe så produktivt. Og det var Ceferins telefonopkald til Agnelii lørdag eftermiddag heller ikke. For søndag aften måtte ECA indkalde til et nyt nødmøde for at afværge den nye Super League. Her dukkede Agnelli ikke op – nej, faktisk udeblev samtlige repræsentanter fra de 12 storklubber fra udbryderligaen.

Få timer senere kom udmeldingen så. Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Juventus, AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Inter Milan, Liverpool, Manchester United og Tottenham vil lave deres egen Super League.

Pludselig var mareridtet for UEFA en realitet. Det, som præsident Ceferin fuldstændig afviste i 2018.

Foto: SALVATORE DI NOLFI Vis mere Foto: SALVATORE DI NOLFI

»Super League vil aldrig blive en realitet. Det er på en måde fiktion nu eller en drøm,« sagde Ceferin til BBC.

Og sjovt nok var Andrea Agnelli – kammeraten, Juventus-bossen og ECA-præsidenten – også afvisende over for de lækkede dokumenter, som viste, at storklubberne pønsede på en ny lukket liga.

»Jeg kan bekræfte, at vi aldrig har set, aldrig har snakket om, aldrig har været involveret i dette dokument. Vi er fuldt ud engageret i sammen med UEFA at skabe spillet, at forme spillet, fremover,« lød det fra Agnelli ifølge Fox Sports.

Dengang stod de to venner sammen. Nu har Andrea Agnelli trukket sig ud af ECA for at blive vicepræsident i Super League. Super League, som er et direkte angreb på UEFAs pengemaskine Champions League. Dermed også på Aleksander Ceferin – gudfaren til Agnellis datter.

»Kampen mellem Agnellis vision og Ceferins er ikke blevet vundet – endnu. Men den italienske milliardær har med fast hånd stukket en kniv i ryggen på sin gode ven,« som Fox Sports formulerer det.