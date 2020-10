Korruption og fusk med tv-rettigheder.

Det er det, som præsidenten i den franske storklub Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, og den tidligere generalsekretær i Fifa Jerome Valcke er anklaget for. Og nu varer det ikke længe, før de to store navne i international fodbold får vished om, hvorvidt de skal bag tremmer.

Afgørelsen falder nemlig fredag. Det skriver mediet France24.

Det var tilbage i september, at den schweiziske anklagemyndighed indledte ti dages høringer i en retssag, hvis hovedpersoner udover de to fodboldbosser også involverer den græske forretningsmand Dinos Deris.

PSG-præsidenten Nasser Al-Khelaifi finder fredag ud af, om han skal bag tremmer. Foto: ARND WIEGMANN Vis mere PSG-præsidenten Nasser Al-Khelaifi finder fredag ud af, om han skal bag tremmer. Foto: ARND WIEGMANN

Kernen i hele sagen er salg af tv-rettigheder. PSG's Nasser al-Khelaifi er nemlig også chef for den qatarske tv-station BEIN Sports.

Her er han anklaget for at give Valcke 'upassende gaver', der skulle fungere som modydelse for rettigheder til blandt andet VM i fodbold og Confederations Cup.

Gaverne skulle omfatte 18 måneders gratis ophold i en luksusejendom. Et ophold, der normalt ville koste mellem 900.000 og 1,8 millioner euro i leje.

Og står det til den schweiziske anklagemyndighed, så kan det stunt nu ende med at koste dem dyrt. De kræver nemlig 28 måneders fængsel til Nasser al-Khelaifi og forretningsmanden Dinos Deris og hele tre års fængsel til Jerome Valcke.

Jerome Valcke risikerer helt op til tre års fængsel. Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Jerome Valcke risikerer helt op til tre års fængsel. Foto: FABRICE COFFRINI

Både Nasser al- Khelaifi og Jerome Valcke nægter, at der skulle være tale om en korrupt aftale og beskriver aftalen som privat og altså ikke relateret til den tv-kontrakt, der blev indgået af kanalen BEIN Sports og Fifa i 2014.

Jerome Valcke er også anklaget for at have favoriseret mediepartnere for til gengæld at modtage betalinger fra Dinos Deris.

Den tidligere generalsekretær blev i 2016 idømt ti års karantæne fra al fodbold for sin rolle i den store korruptionsskandale, der også fældede Fifa-præsident Sepp Blatter. Valcke blev dengang blandt andet kendt skyldig i fusk med salg af VM-billetter.

Der afsiges dom i sagen fredag klokken 13.30.