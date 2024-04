Navnet Per Rud har i mange år været synonymt med Herfølge og siden HB Køge. Men nu er det slut.

Den mangeårige fodboldboss trækker selv stikket til sommer, oplyser klubben.

Rud, der også har været et smut forbi Brøndby som sportschef, forklarer selv sit exit i et langt opslag på Instagram.

'Jeg har aldrig troet, at jeg ville skulle skrive det her, men jeg har efter mere end 20 år i Køge og Herfølge besluttet mig for at stoppe i HB Køge.'

Per Rud er færdig i HB Køge til sommer. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Per Rud er færdig i HB Køge til sommer. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

'Det har været en svær beslutning. Det føles mærkeligt. Men det er det rigtige.'

'Nogle gange skal man bare gå hjem fra festen, mens orkestret spiller og man stadig danser og hygger sig. Det har været en fest for mig at være en del af klubberne siden 2003, og nu må nogle andre bestemme, hvilken musik der skal spilles, og hvor højt der skal skrues op,' skriver han.



De seneste otte år har Rud varetaget rollen som administrerende direktør i klubben, og det fortsætter han med til og med sommeren 2024.

»Det er en nyhed, vi har modtaget med ærgrelse. Per har haft enorm betydning for HB Køges udvikling. Helt fra klubbens grundlæggelse i 2009 til i dag, hvor vi står som en af de klubber i landet med den stærkeste identitet med vores to ligestillede sportslige projekter.«

»Pers andel i den udvikling kan ikke overvurderes. Vi respekterer hans beslutning og ønsker ham stort tak for en unik indsats for klubben,« siger bestyrelsesformand i HB Køge Søren Storgaard



Ruds eneste afstikker fra klubben var i perioden 2016 til 2019, hvor han først var sportschef i Brøndby. Et job, han blev fyret fra i 2015.

Derefter tog han til Island, inden han vendte tilbage til klubben, han har tilbragt størstedelen af sin karriere i.