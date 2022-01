De ved det godt. Interessen er stor, og spørgsmålene er mange. Men nogle ting får offentligheden ikke svar på.

Det fortæller Brentfords fodbolddirektør, Phil Giles, i kølvandet på, at Christian Eriksen er skiftet til klubben.

»Naturligvis var processen omkring Christian mere langtrukken end de fleste transfers,« siger han til klubbens hjemmeside med henvisning til, at den danske stjerne faldt om med hjertestop under EM i juni 2021.

Siden har Eriksen kæmpet sig tilbage, men fordi han fik indopereret en ICD-enhed, kunne han ikke længere spille i Inter, da det ikke er tilladt at spille med sådan en i Italien.

Det betød, at Christian Eriksen måtte på klubjagt, og Phil Giles fortæller, at de begyndte at diskutere Brentford som mulighed, da det stod klart, at han skulle væk fra det italienske.

Og fodbolddirektøren ved også godt, at der er stor interesse for danskerens helbred.

»Jeg forstår godt, at mange har spørgsmål omkring hele processen. For at vi kan respektere fortroligheden omkring Christians helbred, kommer vi ikke til at gå i detaljer. Brentfords fans kan være helt sikre på, vi har undersøgt alt til bunds for at sikre, at Christian er i den bedst mulige form til at kunne vende tilbage til fodbolden,« siger Phil Giles.

Han understreger, at de i klubben er sikre på, at Christian Eriksen får en stor rolle i både Brentford og Premier League, når han slutter sig til. Noget, der sker i løbet af næste uge.

For Brentford oplyser, at Christian Eriksen stadig opholder sig i Holland. Han er for nylig blevet vaccineret mod coronavirus og rejser til det vestlige London i løbet af nogle dage, fortæller klubben.

Han kommer derfor ikke til at træne med Brentford i denne uge, og Premier League-klubben har i en mail også bedt danske medier om ikke at sende repræsentanter til træningsanlægget i de kommende dage, selvom de godt ved, interessen selvsagt er stor.

Brentford vil give lyd fra sig, når Eriksen er ankommet og klar, er meldingen.

Den danske stjerne fortalte i et interview med DR tidligere i januar, at han ville tilbage på højeste niveau, og at han drømmer om at komme med til VM i Qatar i december.