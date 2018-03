Den græske storklub PAOK og dens ejer, Ivan Savvidis, er nu blevet straffet efter en voldsom episode, der tidligere på måneden gav genlyd i det meste af fodboldverdenen.

Midt under den forlængede spilletid i topkampen mellem PAOK og Athen-klubben AEK den 11. marts, vadede hjemmeholdets ejer, Ivan Savvidis, ad to omgange ind på banen i frustration over en underkendt 1-0-scoring. Med sig havde han både bodyguards og flere af klubbens folk, og i bæltet sad en pistol, som han ikke forsøgte at skjule.

Dommeren omstødte sin underkendelse af scoringen, men kampen blev afbrudt, da AEK-spillerne ikke følte sig sikre. Indtil tirsdag har den græske liga været suspenderet.

Og efter en længere proces er der nu faldet dom over PAOK efter den voldsomme episode. Det skriver det græske medie Kathimerini.

Hovedpersonen - den græsk-russiske klubejer - er blevet dømt til at betale en bøde på 100.000 euro (750.000 kroner), og samtidig har han fået karantæne fra alle sportslige aktiviteter i tre år.

Deruodver er PAOKs sportsdirektør, Lubos Michel, der truede dommeren med ordene 'du er færdig', blevet idømt en bøde på 15.000 euro (112.500 kroner), samt 90 dages karantæne fra alle stadioner.

PAOK har fået en bøde på 63.000 euro (472.000 kroner) og er blevet taberdømt med 0-3 i selve kampen mod AEK, hvor hændelsen udspillede sig. Det betyder, at klubben mister vigtige point i topstriden.

PAOK forventes at appellere dommen.