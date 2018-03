Roskildefirmaet DLF har leveret græsfrø til 8 af de 12 stadioner, der bliver brugt ved VM til sommer.

Roskilde. Når hovedparten af verdens bedste fodboldspillere til sommer er samlet til VM-slutrunden i Rusland, kommer de til at spille kampe på dansk græs.

Frøvirksomheden DLF i Roskilde har nemlig for tredje fodbold-VM på stribe fået til opgave at sørge for spilleunderlaget på nogle af stadionerne.

På 8 af de 12 kampstadioner samt flertallet af træningsbanerne er det den danske virksomhed, der har leveret græsset.

- Produktspecialister fra DLF har besøgt flere af banerne og rådgivet lokale groundsmen omkring græsvalget under de meget varierende klimaforhold.

- De spænder fra mild subtropisk klima i Sotji ved Sortehavet til iskold indenlands klima længere mod nord på det store kontinent, siger Søren Halby, salgs- og marketingsdirektør i DLF, i en pressemeddelelse.

VM-slutrunden i Rusland spilles mellem 14. juni og 15. juli.

/ritzau/