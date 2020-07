Brentford dummede sig grumt og tabte et vigtigt skridt i jagten på oprykning til Premier League med 0-1-nederlaget til Stoke.

Men oprykningsdrømmene er langt fra slukket.

Det vurderer den nuværende AGF-assistent-træner Lars Friis, der var i halvandet år ansat som U23-træner i Brentford og kender klubben indefra.

»Jeg tror stadig på, at Brentford kommer i Premier League. Om det så er i grundspillets sidste runde, eller om det er via playoff ... det er så solidt, hvad de har gang i. Det er så gennemtrænet,« siger Lars Friis, der var med over en telefon i mandagens episode af Fodbold FM.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

»Jeg er måske en smule farvet, men jeg synes bare, at der er så meget bund i det hold.«

Han mener ikke, at der gik 'gummiben' i den for Brentford, der kom til kampen med en sejrsstime på otte kampe. Brentford røg bare i 'Stoke-fælden'.

»Det kan godt være, at Stoke er et skidt hold at se på, men jeg skal lige hilse, at det er rigtigt forfærdeligt stadion at være modstander på. Det blæser altid.«

»Brentford fik slet ikke gang i deres spil og kom slet ikke op omkring Stokes straffesparksfelt, som de ellers har været så sindssygt dygtige til. Man kan lide det eller ej, men Stoke fik faktisk ødelagt kampen, præcist som de gerne ville.«

Foto: ADAM HOLT Vis mere Foto: ADAM HOLT

