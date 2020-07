Christian Eriksen har ikke udviklet sig de seneste tre år.

Det er en del Fodbold FM's analyse af den danske landsholdsspillers nuværende nedtur i italienske Inter.

Christian Eriksen har fået en svær start i Milano-klubben, og i weekenden fik han blot de sidste to minutter af Inters skuffende 2-2-kamp ude mod Verona.

Ifølge tv-kommentator Morten Glinvad startede problemerne for den danske stjerne allerede for flere år siden.

Foto: STOYAN NENOV Vis mere Foto: STOYAN NENOV

»Hvis vi går tilbage til Dublin 2017 (Danmarks 5-0-sejr i VM-playoff, red.) - der var han på toppen af verden,« siger Morten Glinvad i mandagens Fodbold FM-episode og fortsætter:

»Men siden da ... den der evne, han har haft, til at tage et skridt opad hele tiden og blive bedre og bedre ... det er som om, han ikke er kommet videre som spiller siden dengang (2017). Han er stagneret lidt, og måske er han også gået lidt ned.«

»VM 2018 blev ikke det store Christian Eriksen-VM, som man kunne have haft et håb og en forventning om. Og da Tottenham kommer i Champions League-finalen sidste år, er han ikke hovedperson, og det burde han et eller andet sted have været med den rolle, han havde på Tottenham-holdet.«

»Det er et dyk, som har været undervejs i nogle år,« slår Morten Glinvad fast.

Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere Foto: DANIELE MASCOLO

TV-kommentatoren sad i panelet sammen med de to tidligere fodboldspillere Ken Ilsø og Sandro Spasojevic. Udover Eriksen-debat kom programmet også forbi emner som FC MIdtjyllands suveræne DM-guld, et usædvanligt tamt derby og Manchester Uniteds pludselige opblomstring.

Du kan høre programmet som podcast, MEN du kan også streame det live øverst i denne artikel - eller se det på B.T.s Facebook.

Fodbold FM er B.T.s podcast om fodbold – og kun fodbold. Her debatterer aktører fra fodboldverdenen de vigtigste begivenheder og emner fra ind- og udland. Vært er Steffen Gronemann. Følg Fodbold FM på Facebook og på Twitter.

Se og lyt med øverst i denne artikel. Du kan også som altid downloade podcasten.