Er Michael Laudrup færdig som træner?

Svaret på spørgsmålet om den danske fodboldlegendes fremtid blæser i vinden. Siden 2018 har 55-årige Laudrup udelukkende arbejdet som fodboldekspert på tv, men han har ikke for alvor meldt ud, om han fortsat har træner-ambitioner.

Spørger man panelet i denne uges Fodbold FM, så tvivler de på, at vi kommer til at se Laudrup tilbage på sidelinjen.

»Nu er der gået to år, siden han forlod sit sidste job. Jeg tror, han har det godt, hvor han er, og der skal meget til for at ændre på det – enten i form af en økonomisk gevinst eller en sportslig gevinst, hvilket for Laudrup er en af de helt store klubber som FC Barcelona eller Real Madrid. Og det ser jeg ikke ske,« siger B.T. sportschef Søren Hanghøj i B.T.s ugentlige fodboldpodcast, som kan høres i afspilleren herover.

Foto: GEOFF CADDICK Vis mere Foto: GEOFF CADDICK

Tidligere professionel fodboldspiller Ken Ilsø, som også var en del af panelet, er enig.

»Jeg kan ikke forestille mig, at han vender tilbage til trænergerningen. Han er ærekær, tror jeg, så jeg tror ikke, han vil risikere noget, der kan ødelægge hans ry og gode navn ved for eksempel at tage et landstrænerjob. Og jeg er enig i, at hans mål hele tiden har været at komme til enten Real eller Barca, men det er ikke sket, så nu tror jeg, at han har indset, at det når han aldrig.«

Michael Laudrups trænerkarriere har budt på højdepunkter, som gav løfter om mere – på en højere hylde. Blandt andet guldet med Brøndby IF i 2005, Uefa Cup-eventyret med Getafe i 2008 og højdepunktet: Liga Cup-triumfen med Swansea i den flotte 2013-sæson.

Skiftet til en af de store klubber i Europa skete aldrig, og siden fes momentum lidt ud for Laudrup, som var træner i to klubber i Qatar fra 2014 til 2018.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»Det er lidt uforløsende, for hvis der var en dansker, der kunne ende som træner i en af de store klubber i Premier League eller i Spanien, så var det jo Michael Laudrup,« siger Søren Hanghøj, som også ærgrer sig over, at fodboldlegenden, som det ser ud nu, aldrig bliver dansk landstræner.

Lyt til resten af debatten om Michael Laudrup i denne uges udgave af Fodbold FM, hvor panelet også debatterer udsigten til, at EM i København muligvis ikke bliver til noget alligevel, samt hvilke legender i dansk fodbold som har sønner på vej til at blive professionelle fodboldspillere.

Fodbold FM er B.T. Sports podcast om fodbold – og kun fodbold. Hver mandag debatterer aktører fra fodboldverdenen de vigtigste begivenheder og emner fra ind- og udland.

Vært er Steffen Gronemann. Følg Fodbold FM på Facebook og på Twitter.